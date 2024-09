Lula aprovecha un pronunciamiento oficial para criticar nuevamente a Musk

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó un pronunciamiento oficial este viernes por el Día de la Independencia, que se conmemora el sábado en Brasil, para volver a atacar al magnate Elon Musk por negarse a acatar las decisiones de la Corte Suprema del país.



"Ningún país es de hecho independiente cuando tolera amenazas a su soberanía. Seremos siempre intolerantes con cualquier persona, tenga la fortuna que tenga, que desafíe la legislación brasileña", afirmó Lula en un pronunciamiento en radio y televisión por las conmemoraciones del Día de la Independencia.



Pese a que el líder progresista no mencionó a Musk en su pronunciamiento, el mensaje fue una clara alusión a las negativas del empresario a obedecer decisiones judiciales de la Corte Suprema de Brasil, que llevaron al alto tribunal a determinar la suspensión del funcionamiento de la red X en el país.



Lula ya le había pedido la semana pasada al propietario de X que adoptara "otra actitud" en torno a las exigencias de la Justicia brasileña sobre suspender perfiles en la red, antes conocida como Twitter, usados para transmitir mensajes de odio y antidemocráticos.



"Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que tenga inversiones en Brasil está subordinado a la Constitución y a las leyes brasileñas", afirmó entonces.



El mandatario dijo igualmente en esa ocasión que el dueño de la red social, quien se ha mostrado cercano a la derecha brasileña, debe "aceptar las reglas" y que, no por tener mucho dinero, puede "faltar al respeto" y "ofender" a las autoridades del país.



Ante las negativas de Musk de remover de X perfiles de personas investigadas por trasmitir mensajes antidemocráticos, el juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo, ordenó la suspensión de la red en Brasil en forma cautelar, lo que pocos días después fue respaldado de forma unánime por los cinco miembros de una de las salas de la Corte.



Según el juez De Moraes, los "reiterados desacatos" de X a las órdenes judiciales tendrían la intención de propiciar una "masiva divulgación de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos", por los cuales precisamente se investiga a cientos de activistas de ultraderecha en Brasil.



Lula también citó en su pronunciamiento de este viernes los mensajes antidemocráticos transmitidos por las redes sociales y dijo que la democracia "no es el derecho de mentir, difundir odio y atentar contra la voluntad del pueblo".



Agregó que el 8 de enero de 2023, cuando los diferentes poderes y los partidos políticos se unieron para frenar el intento de golpe de Estado de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, Brasil demostró que es un país "en donde la libertad impera, pero no un territorio sin ley ni orden".

