El Kremlin dice que la censura está justificada con el país en "estado de guerra"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este viernes que la censura y otras restricciones están justificadas en Rusia, pues el país se encuentra en "estado de guerra".



"En el estado de guerra en que nos encontramos las restricciones están justificadas, como justificada está la censura, no hay por qué ocultarlo", dijo Peskov en una entrevista con la agencia oficial rusa TASS.



Subrayó que cuando se supere este periodo deberá haber libertad de información.



"Estamos en estado de guerra. Pero cuando termine la guerra, y toda guerra termina en la paz, deberá haber plena libertad de información", insistió el portavoz de la Presidencia rusa.



Rusia, que denomina "operación militar especial" su campaña bélica en Ucrania, no se ha declarado formalmente en estado de guerra.



Peskov añadió que Moscú no se ha puesto plazo para concluir la campaña militar que lanzó en Ucrania el 24 de febrero de 2022, ya que lo importante es alcanzar sus objetivos, que el presidente ruso, Vladímir Putin, fijó como la "desmilitarización" y "desnazificación" del vecino país.



"Tenemos que proporcionarle un seguro a nuestras futuras generaciones. Tenemos que garantizarles seguridad, predictibilidad y una nueva estructura de seguridad en nuestro continente", explicó el portavoz.

