AstraZeneca confirma que algunos de sus empleados en China son investigados por la policía

AstraZeneca ha indicado que tiene constancia de que "un pequeño número" de sus empleados están siendo investigados por la policía en China con relación a una posible violación de la ley de privacidad de datos de ese país y la distribución de un fármaco todavía no aprobado.



El gigante farmacéutico británico se pronunció sobre este caso a raíz de que se filtrara que cinco de sus actuales empleados y exempleados han sido detenidos y están actualmente siendo interrogados por agentes de la policía china en la ciudad de Shenzhen (al sur del país).



"Tenemos constancia de que un pequeño número de nuestros empleados en China están siendo investigados", indicó hoy una portavoz de la farmacéutica en un e-mail solicitado por EFE, en el que agregó que, por ahora, no compartirán más información sobre este asunto.



Al parecer, según se ha filtrado, las autoridades investigan tanto la posible recogida de datos de pacientes de la farmacéutica, lo que podría haber supuesto una infracción de las leyes chinas sobre privacidad, así como la distribución de un fármaco para tratar el hígado que aún no ha sido autorizado en ese país.



China es un mercado clave para AstraZeneca, que tiene su sede principal en la ciudad inglesa de Cambridge, y que actualmente cuenta con 90.000 empleados repartidos por todo el mundo.

