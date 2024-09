Israel intercepta un dron explosivo lanzado por la Resistencia Islámica en Irak

El Ejército de Israel interceptó con éxito un dron armado este miércoles antes de que entrara a territorio israelí, un ataque reivindicado por las milicias chiíes y proiraníes de la Resistencia Islámica en Irak, cuyo objetivo era dañar la ciudad de Haifa, sobre el Mediterráneo israelí.



"Durante la noche, el Sistema de Defensa Aérea de las Fuerzas de Defensa de Israel interceptó con éxito un dron hostil que se acercaba a Israel desde el este. El avión no tripulado no cruzó hacia territorio israelí y no se reportaron heridos", indicó el Ejército en un comunicado.



De su lado, la Resistencia Islámica en Irak afirmó que sus milicianos "atacaron el puerto de Haifa en las tierras ocupadas utilizando drones", en solidaridad con el grupo islamista Hamás de la Franja de Gaza, que libra una guerra contra Israel.



Por otro lado, la escalada entre la milicia chií Hizbulá en Líbano y el Ejército israelí continúa.



Las fuerzas israelíes "atacaron un lanzacohetes en la zona de Zabqin, en el sur del Líbano, que había sido utilizado para realizar lanzamientos hacia Israel", informó el Ejército, cuyos aviones bombarderos dispararon también contra estructuras militares de Hezbolá en las zonas de Jiam y Ayta ash Shab, en el sur libanés.



Además, la artillería atacó las zonas de Kfarchouba, Alma el Chaeb y Kfarkela, en el sur del Líbano.



Hizbulá también se solidarizó con Hamás cuando estalló la guerra en octubre pasado, y desde entonces existe un fuego cruzado en la frontera de Líbano e Israel, que ha alcanzado picos sin precedentes desde 2006.



Al menos 647 personas han muerto en los últimos 11 meses, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hizbulá, que ha confirmado unas 395 bajas, algunas de ellas en Siria, pero también al menos 124 civiles, incluidos 19 menores y tres periodistas.



En Israel han muerto 50 personas: 24 militares y 26 civiles, incluidos 12 menores y adolescentes en un ataque en los Altos del Golán sirios ocupados.



Irán, el mayor enemigo de Israel, prometió vengar la muerte ocurrida el 31 de julio de Yahya Haniyeh, entonces líder político de Hamás, en un ataque en Teherán que atribuye a las fuerzas israelíes.



A esta amenaza se sumaron las milicias proiraníes en la región que integran el llamado Eje de la Resistencia: Hamás y la Yihad Islámica en Gaza y Cisjordania ocupada, Hizbulá en Líbano, los hutíes rebeldes de Yemen, la Resistencia Islámica en Irak y otras milicias en Siria.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es