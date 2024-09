Edmundo González Urrutia descarta pedir asilo pese a orden de detención

El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD-), Edmundo González Urrutia, no prevé solicitar asilo en ninguna embajada acreditada en el país pese a la orden de detención emitida el lunes en su contra, aseguró este martes su abogado, José Vicente Haro.



"En modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada en Venezuela. No se ha pedido el asilo, (ni) una situación en calidad de huésped. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo", dijo el jurista frente a periodistas, según vídeos que circulan en las redes sociales.



Reiteró que, "por razones de seguridad y protección de su vida", el líder antichavista "no se encuentra" en su casa y se mantiene bajo resguardo, como ha estado en las últimas semanas, debido a las amenazas de cárcel que pesaban sobre él desde que denunciara fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Haro aseguró que la esposa del excandidato presidencial, Mercedes de González, se mantendrá en la residencia para atender a las autoridades, en caso de que vayan a buscar a su marido o si se llegase a dictar una orden de allanamiento a la vivienda.



"Se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios del (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) Cicpc y funcionarios del Ministerio Público (Fiscalía) que le acompañen", subrayó.



Anteriormente, en declaraciones a la radio colombiana W, el abogado remarcó que "no hay ley penal alguna" o "disposición legal" ni "nada en lo absoluto que revista como un hecho de carácter penal el subir actas de escrutinio", en alusión a los datos publicados por la PUD en una página web, los cuales, según el antichavismo, demuestran la victoria de González Urrutia por un amplio margen en los comicios.



Es "una excusa para hacer una persecución política contra él que por demás es injusta, arbitraria y que tiene como objetivo neutralizarlo y que siga declarando públicamente", consideró.



Añadió que el líder opositor "tiene que ir de casa en casa a resguardarse por su seguridad y vida" ante "los riesgos que corre su vida y seguridad personal".



La Fiscalía señala a González Urrutia de "usurpación de funciones", "forjamiento de documento público", "instigación a la desobediencia de leyes", "conspiración", "sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es