Israel recupera los cuerpos sin vida de seis rehenes en Rafah, al sur de Gaza

El Ejército israelí confirmó este domingo haber recuperado los cadáveres de seis rehenes de un túnel subterráneo en el área de Rafah, sur de la Franja de Gaza, y confirmó su retorno a territorio israelí.



Los fallecidos, todos tomados como rehenes el pasado 7 de octubre durante el ataque de Hamás, han sido identificados como Carmel Gat, Eden Yerushalmi, el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino.



El portavoz castrense, Daniel Hagari, dijo esta mañana que los seis rehenes habrían sido asesinados por Hamás poco antes de que las fuerzas llegaran hasta ellos, según una investigación inicial. Sus cuerpos fueron localizados a alrededor de un kilómetro de donde el rehén beduino, Kaid Farhan al Qadi, fue hallado con vida la semana pasada, dijo Hagari.



Ayer, sobre las once de la noche, el Ejército ya confirmó haber hallado "varios cadáveres durante los combates" en Gaza y aseguró que "los efectivos continúan operando en la zona y realizando un proceso de extracción e identificación".



Solo ahora se ha hecho público que los cuerpos encontrados pertenecen a cuatro hombres y dos mujeres, lo que reduce a 97 el número de personas que siguen cautivas, de los 251 secuestrados el 7 de octubre. De ellos, al menos 33 están confirmados muertos.



"Desde hace más de dos meses está sobre la mesa un acuerdo para el regreso de los rehenes. Si no fuera por los retrasos, el sabotaje y las excusas, aquellos cuyas muertes supimos esta mañana probablemente todavía estarían vivos", reaccionó a esta noticia el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que anunció manifestaciones este domingo en Jerusalén y Tel Aviv.



Entre los fallecidos, muchos veinteañeros, se encuentra el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, de 24 años y nacido en California, cuya familia confirmó en un mensaje en Facebook su muerte. El presidente de EE.UU., Joe Biden, envinó sus condolencias en un comunicado.



El 7 de octubre, Hersh asistió al festival de música NOVA, donde fue raptado y herido, se vio obligado a realizar un torniquete y sufrió la amputación de una de sus manos, como se observa en videos del ataque.



Hace tan solo cuatro meses, en un video propagandístico publicado por Hamás el 24 de abril, Hersh fue visto en buen estado de salud, leyendo a cámara un mensaje dirigido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por no hacer suficiente para liberar a los rehenes.



Su familia es, además, una de las más activas en la lucha por el retorno de los cautivos. En noviembre, su madre, Rachel, fue uno de los 12 familiares que se reunieron con el papa Francisco en el Vaticano, y los dos progenitores siempre han sido muy explícitos con la urgencia de alcanzar un acuerdo de tregua.



"Hersh, trabajamos día y noche y nunca pararemos", reiteró Rachel Goldberg-Polin el pasado 29 de agosto, cuando un convoy con familiares de los rehenes se desplazó a la línea divisoria de Gaza para pedir la liberación de sus seres queridos.

Hamás afirma que murieron en bombardeos israelíes

El grupo islamista Hamás culpó este domingo a Israel y a su principal socio y proveedor de armas, Estados Unidos, por la muerte de seis rehenes que mantenía cautivos en la Franja de Gaza desde el ataque del 7 de octubre, asegurando que murieron por "bombardeos" israelíes.



"La responsabilidad de la muerte de los prisioneros retenidos por la resistencia recae en la ocupación, que insiste en continuar su guerra genocida y evadir un acuerdo para alcanzar un alto el fuego, así como en la administración estadounidense por su parcialidad, apoyo y complicidad", dijo Izzat al Rishq, miembro del buró político de Hamás, el grupo que controla Gaza.



"Quien mata a nuestro pueblo a diario es la ocupación, con armas estadounidenses, y el descubrimiento de los cuerpos de los prisioneros en la Franja de Gaza demuestra que fueron asesinados únicamente por los bombardeos sionistas", recalcó en un comunicado.

El Ejército israelí confirmó este domingo haber recuperado los cadáveres de seis rehenes de un túnel subterráneo en el área de Rafah, en el extremo sur del enclave palestino, adonde incursionaron las tropas terrestres de Israel desde mayo pasado.

Los resultados de las autopsias, filtrados en la prensa local, sugieren que habrían recibido un disparo en la cabeza, y que gozaban de buena condición física, sin signos de tortura, inanición o los destrozos que hubieran causado en ellos bombardeos israelíes.

División en el Gobierno israelí

Ahora, son 97 los rehenes que quedan en manos de Hamás desde el ataque del 7 de octubre, al menos un tercio ya muertos.

El Foro de Familias de los Rehenes reprochó a Netanyahu que solo ocho rehenes han sido rescatados con vida en operaciones militares, en comparación con los 105 liberados en el único acuerdo de tregua en noviembre, a cambio de la liberación de 240 palestinos presos en cárceles israelíes.

"No esperamos que el terrorista (líder de Hamás, Yahya) Sinwar quiera devolver a los rehenes, esperamos que el primer ministro de Israel haga todo, todo, todo para traer a los rehenes a casa", dijo el Foro, después de que Netanyahu culpase de nuevo a Hamás, en un mensaje de condolencias, por la falta de un nuevo pacto.

"Hamás no es el único responsable de sabotear el acuerdo", añadió el Foro en un comunicado.

La federación laboral de sindicatos de Israel, Histadrut, aseguró este sábado que decidirá "en las próximas horas" si convocar o no una huelga general, después de que las familias de los rehenes y el líder de la oposición, Yair Lapid, le pidieran que clausurara la economía en protesta por la muerte de los rehenes y la falta de una tregua.

Ocupación del corredor de Filadelfia

El hallazgo de los cuerpos de los rehenes reavivó las crecientes diferencias dentro del Gobierno, entre quienes reconocen la urgencia de un acuerdo de tregua tras casi once meses de guerra, y el ala más extremista del gabinete que aboga por una respuesta aún más violenta en la Franja, alegando priorizar la "seguridad" de Israel.

En un gesto inaudito, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, pidió esta mañana al gabinete revocar la votación del jueves de mantener tropas en la línea divisoria de Gaza con Egipto -el denominado corredor de Filadelfia- a fin de alcanzar cuanto antes un acuerdo de tregua.

Por su parte, el ministro ultranacionalista de Finanzas, el colono Bezalel Smotrich, reiteró hoy en X su rechazo a cualquier "acuerdo de rendición" y concluyó que, al contrario, era un buen momento para "reducir la Franja".

"El Ejército debería avanzar dos kilómetros tierra adentro desde la frontera actual y despejar todo a su paso. Este es un territorio que nunca volverá a manos de los habitantes de Gaza", dijo el ministro en X.

En un tono similar se expresó después el ministro de Seguridad Nacional, el colono Itamar Ben Gvir, quien dijo en un largo mensaje en X que Hamás "y solo Hamás" es responsable de la muerte de los rehenes y auguró un "próximo 7 de octubre" si Israel afloja la ofensiva en Gaza.

"Quienes exigen la liberación de miles de terroristas (por el canje de rehenes) y otorgar a Hamás el control del eje de Filadelfia están abandonando intencionalmente la seguridad de los ciudadanos de Israel", reprochó Ben Gvir.

La guerra estalló el 7 de octubre con un ataque de Hamás contra Israel que dejó unos 1.200 muertos y 251 heridos. Desde entonces, la devastadora ofensiva israelí sobre la Franja ha dejado más de 40.700 muertos, 94.000 heridos, 10.000 desaparecidos bajo los escombros y 1,9 millones de desplazados, casi la totalidad de la población.

