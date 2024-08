Edmundo González hablará este jueves con ministros de Exteriores de la UE sobre Venezuela

El candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se dirigirá este jueves por videconferencia a los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE), que hoy debatirán en un Consejo informal la crisis en ese país.



"La situación en Venezuela es crítica. Por eso invité a Edmundo, el candidato que ha presentado resultados que demuestran que Maduro no ha ganado esta elección, a dirigirse a los ministros", señaló a su llegada a la reunión el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.



"La llamada de Edmundo será muy importante para que los ministros hagan un balance de la situación en Venezuela, y espero que al final del día, los ministros decidan qué decir sobre el resultado de esta elección", dijo Borrell.



El jefe de la diplomacia europea recordó que cree que "claramente no se puede reconocer a Maduro como un ganador legítimo de esta elección presidencial", aunque añadió que hay que esperar a ver qué dicen los ministros de Exteriores de la UE.



A la vez, recordó que "continúa la represión en Venezuela", que los políticos de la oposición han sido arrestados y expresó la gran preocupación por la situación de los líderes de la oposición.



Los ministros debatirán la crisis política en Venezuela casi un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que ratificó a Nicolás Maduro como presidente, dando por buenos los resultados que difundió el Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a no aportar las actas electorales.



La UE ha manifestado que las autoridades de Caracas no han aportado la "evidencia pública necesaria" para declarar a Maduro presidente, por lo que no le reconocerá como tal hasta tener resultados "completos y verificables independientemente" de las actas electorales.

