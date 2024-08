Burton y Bellucci y la premiada Sigourney Weaver abren la alfombra roja de Venecia

El cineasta Tim Burton y la actriz Monica Bellucci, su pareja, protagonizaron este miércoles la primera alfombra roja del Festival de Venecia por el estreno de su película 'Bitelchús, Bitelchús' junto al resto del reparto, como una Winona Ryder vestida con aires góticos para la ocasión.



La segunda parte del clásico de Tim Burton ha sido elegida como película de apertura del 81º Festival de Venecia, fuera de competición, y tras lograr el aplauso de la crítica, atrajo por la tarde a cientos de seguidores a las puertas del Palacio del Cine.



El realizador y la italiana desataron la locura al llegar de la mano a la alfombra roja, para después posar por separado. Ella, con gafas de sol y un largo vestido negro con estola abullonada, se acercó a firmar algunos autógrafos entre el público que la aclamaba.



Luego llegó el protagonista, Michael Keaton, que casi cuatro décadas después vuelve a hacer de 'Beetlejuice', aquel disparatado fantasma que aparecía después de pronunciar tres veces su nombre.



Por la Mostra también pasó Winona Ryder, que en el clásico de 1988 interpretaba a la hija y ahora le toca ser la madre. Para la ocasión, la actriz eligió un vestido de aire "gótico": falda larga en gasa, chaqueta estilo frac, camisa blanca y corbatín negro.



Otra de las estrellas sobre la alfombra roja fue la joven Jeena Ortega, que ya trabajó con Tim Burton en la popular serie 'Wednesday' (2022), como la tenebrosa hija de los Addams.



En la noche del certamen también deslumbraron otras estrellas invitadas, como la diva francesa Isabelle Huppert, de rojo y con gafas de sol, encargada este año de presidir el jurado que decidirá el futuro León de Oro, el próximo 7 de septiembre.



Asimismo regresó al Lido veneciano Cate Blanchett, poseedora de dos Copas Volpi como mejor actriz por su papel en 'I'm not there' (2007) y 'TÁR' (2022) y que ahora aparece en la serie 'Observada' ('Disclaimer') del mexicano Alfonso Cuarón.



La llegada de Blanchett, enfundada en un vestido palabra de honor gris perla, desató la locura y más aún su encuentro en la alfombra roja con Patti Smith, vestida con un sobrio traje de chaqueta negro de estilo masculino.



La actriz, entre el furor, se entretuvo intercambiando unas palabras con la cantante y poeta estadounidense, heredera de la generación 'Beat' e icono del punk.



La última en llegar fue la actriz Sigourney Weaver, que ha sido galardonada en Venecia con el León de Oro a su carrera durante la ceremonia de apertura y antes de que se proyecte en el Palacio del Cine la nueva entrega del particular universo lúgubre de Tim Burton.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es