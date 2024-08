El aeropuerto de Eindhoven, sin tráfico aéreo por una "disrupción en la red"

El aeropuerto de la localidad neerlandesa de Eindhoven informó este miércoles de que ha tenido que suspender el tráfico aéreo a causa de una "disrupción en la red", sin precisar cuándo se espera que las operaciones vuelvan a la normalidad.



"Debido a una disrupción en al red, el tráfico aéreo no es posible en el aeropuerto de Eindhoven. Aún no está claro cuándo podrá resolverse. Se hacen esfuerzos para encontrar una solución", indicó el aeropuerto en un mensaje en su página web.



Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre la naturaleza del problema.



Los vuelos programados para esta mañana, con destino o llegada en Manchester, Roma, Tenerife o Sevilla, aparecen en la web del aeropuerto como suspendidos o retrasados.

