Hamás pide "escalar la resistencia" contra la ocupación israelí tras ataque en Cisjordania

El grupo islamista Hamás hizo un llamado a "escalar la resistencia" contra la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza, después de que anoche cinco palestinos, al menos uno de ellos miliciano, muriesen en un ataque israelí con dron en Tulkarem, norte de la Cisjordania ocupada y uno de los puntos más calientes.



"Su sangre pura no será en vano, sino que será un incentivo para la escalada de la resistencia y la continuación de sus operaciones heroicas", dijo Hamás en un comunicado en su web divulgado a última hora de ayer, poco después de conocerse los hechos.



Además, Hamás reiteró que este tipo de incursiones militares israelíes, más frecuentes y más letales en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza el pasado octubre, "no detendrá la marea de resistencia" ni tampoco, dijo, "traerá seguridad y estabilidad a la ocupación, sino que incendiará la tierra bajo los pies de sus soldados y colonos".



Anoche cinco palestinos, dos de ellos adolescentes, murieron cuando un dron israelí disparó varios misiles contra una vivienda en el barrio de Al Manshiya, en el campamento de refugiados de Nur Shams de Tulkarem, foco de resistencia armada palestina donde Israel ha matado en lo que va de 2024 al menos a 80 palestinos, muchos milicianos de la Yihad o de Hamás.



Esa cifra solo se equipara a los muertos en incursiones militares israelíes en Yenín, que desde el 1 de enero también suman 80 fallecidos, en el que continúa siendo el principal e histórico bastión del movimiento miliciano en el norte de Cisjordania ocupada.



Por su parte, el Ejército israelí dijo anoche que el objetivo del avión no tripulado había sido "una sala de operaciones" en la zona de Nur Shams, informó un comunicado militar. Al menos uno de los muertos ha sido reivindicado como miliciano de Hamás.



Desde el 7 octubre, unos 645 palestinos han muerto -entre ellos al menos 150 menores-, principalmente a manos de tropas, pero una decena de ellos asesinados por colonos, según datos de Sanidad.



Solo en lo que va de 2004, más de 300 palestinos han fallecido, la mayoría durante incursiones militares israelíes y algunos al perpetrar supuestos ataques como apuñalamientos o tiroteos, según un recuento de EFE.



Del lado israelí, han muerto este año 22 personas: 11 uniformados y 11 civiles, al menos seis de ellos colonos.

