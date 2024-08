María Corina Machado dice que "el final del régimen del horror se acerca" en Venezuela

La líder antichavista María Corina Machado expresó este lunes que "el final del régimen del horror se acerca" en Venezuela, donde "una nueva fase de la estrategia" opositora ha comenzado, con el fin de "concretar la victoria" que -reiteró- obtuvo Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, pese a que el resultado oficial da el triunfo al mandatario Nicolás Maduro.



"Hoy no puedo decirles el momento exacto en el que vamos a concretar la victoria, pero sí, con absoluta convicción, les digo que el destino de esta lucha es la liberación de Venezuela, la construcción de un país luminoso donde podamos vivir bien, con dignidad", dijo en un audio publicado en YouTube.



En ese sentido, llamó a los venezolanos a prepararse para "una nueva forma de organizar y movilizar la calle" que -explicó- será "altamente" efectiva para correr "el menor riesgo posible".



"Nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas, y vamos a actuar con precisión para que ellos no puedan evitar nuestro avance", dijo la exdiputada, quien volvió a denunciar una "represión criminal", sobretodo, tras las pasadas elecciones.



Asimismo, expresó que Maduro y "su entorno criminal", luego de la "avasallante e indiscutible victoria" de González Urrutia, buscaron "justificar su fraude" a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya Sala Electoral convalidó la reelección del chavista para un tercer sexenio consecutivo en el poder.



"Nicolás Maduro llegó al final de su camino, perdió todo contacto con la realidad, no entienden nada de lo que está pasando en Venezuela", agregó Machado, principal valedora de González Urrutia.



La PUD convocó a una manifestación el próximo 28 de agosto, tras un mes de los comicios, contra el "fraude" electoral y para insistir en el triunfo que otorga a su abanderado con base en "el 83,5 % de las actas" recabadas la noche de la votación por testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno califica de "falsos".



Posteriormente, el chavismo también llamó a actos de calle ese mismo día, pero para celebrar la controvertida reelección de su líder.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es