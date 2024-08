Kim Jong-un pide fabricar más drones suicidas tras supervisar un test

El líder norcoreano, Kim Jong-un, presenció el sábado un test de drones e instó a fabricar más vehículos no tripulados, tanto aéreos como acuáticos, de tipo suicida o a incorporar inteligencia artificial a este tipo de armamento, informaron hoy lunes medios estatales.



El mariscal supervisó una prueba organizada por el Instituto de Drones de la Academia de Ciencias de la Defensa en la que distintas aeronaves no tripuladas "identificaron y destruyeron los blancos designados tras navegar diversas rutas prefijadas", informó este lunes la agencia estatal KCNA.



Kim expresó su satisfacción por las características de estos drones y "subrayó la necesidad de realizar tests para su uso en combate de manera más intensiva y equipar (con ellos) a unidades del Ejército Popular lo más pronto posible".



"Kim Jong-un dijo que es necesario desarrollar y producir más drones suicidas de varios tipos para ser utilizados en infantería táctica y unidades de operaciones especiales, así como drones de reconocimiento estratégico y de ataque multiusos", añade la nota de KCNA.



El líder norcoreano también instó a "desarrollar de manera continua no solo sistemas estratégicos submarinos como los torpedos nucleares sino también diversos tipos de drones de ataque suicida submarinos" y a "tratar de introducir de manera proactiva la inteligencia artificial en el desarrollo de drones".



Los drones suicidas, también llamados drones kamikaze o munición merodeadora, se han convertido en un importante activo bélico en conflictos recientes debido a su capacidad para atacar diferentes tipos de objetivos de manera segura y con un coste muy bajo.



Corea del Norte ha desarrollado en la última década diversos modelos de dron, e incluso envió cinco de ellos a Corea del Sur, con quien técnicamente sigue en guerra, en diciembre de 2022, con uno de ellos alcanzando el centro de Seúl.



Las fotos de los test norcoreanos que presenció el sábado Kim y publicadas hoy por KCNA muestran difuminados a los drones, aunque sus siluetas parecen asemejarse al IAI Harop israelí o al ZALA Lancet ruso.



En una de las imágenes uno de los drones similar al Lancet es lanzado contra un objetivo simulado que se asemeja a su vez al K-2, tanque de combate surcoreano, y que queda destruido tras el impacto.



En el actual periodo de intensa cooperación militar bilateral, se sabe que Moscú ha entregado a Pionyang algunos drones, aunque se desconoce el tipo exacto.



Al ser preguntado por la posibilidad de que esos drones testados el sábado sean de origen ruso, el portavoz del Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano Lee Chang-hyun indicó en rueda de prensa que se "requerirá más análisis".



Se cree que a su vez que algunos drones o misiles empleados por Irán para atacar Israel el pasado abril pudieron ser a su vez norcoreanos.

