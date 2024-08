La Fiscalía de Italia investiga el "homicidio culposo" en el naufragio del yate Bayesian

La recuperación del velero 'Bayesian' hundido frente a las costas de Sicilia (sur), en el que murieron siete personas, es "fundamental" para la investigación de lo ocurrido, avanzó este sábado el fiscal de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio.



"Un desarrollo serio de la investigación se basa fundamentalmente en la recuperación del velero. Si no lo recuperamos y lo examinamos atentamente difícilmente podremos configurar eventuales responsabilidades sobre lo ocurrido", sostuvo en rueda de prensa.



El yate 'Bayesian' se hundió la noche del lunes ante las costas de la localidad siciliana de Porticello en medio de una fuerte tempestad y en el naufragio murieron siete de sus 22 ocupantes, entre estos el magnate británico Mike Lynch, su hija Hannah y el presidente del banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer.



Cartosio, que hasta el momento ha guardado silencio entre críticas de la prensa por la falta de información sobre el operativo de emergencia, confirmó que su investigación plantea los delitos de naufragio culposo o negligente y homicidio culposo múltiple.



Por el momento, alegó el fiscal, no se ha imputado a nadie, ni siquiera al capitán del 'Bayesian', el neozelandés James Catfield, uno de los quince supervivientes y a los que ya ha interrogado.



No obstante avanzó que eventuales imputaciones "no dependen exclusivamente de la recuperación del velero" sino que también pueden derivar de otros datos y declaraciones.



Asimismo explicó que el capitán y la tripulación no están obligados por ley a permanecer en Sicilia. El fiscal sustituto, Raffaele Cammarano, reveló que durante los interrogatorios han sido "muy colaboradores".



Sobre el futuro reflote del velero, el comandante de la Guardia Costera de Palermo, Raffaele Macauda, defendió que no se puede predecir cuándo se producirá, dado que la nave se encuentra a 50 metros de profundidad.



Todo dependerá de la velocidad en la que se lleve a cabo un plan técnico de recuperación en colaboración con el armador y que deberá también prever el vaciado de los depósitos de carburante. "Estamos todavía en una fase inicial", subrayó.



El fiscal Cartosio avanzó que sus pesquisas "no excluyen nada", ninguna posibilidad, y opinó que la tragedia "sería aún más dolorosa" si se demostrase que fue causada "por comportamientos no perfectamente en línea con la responsabilidad que cada uno debe tener en la gestión de la navegación".



En el naufragio fallecieron, además del magnate de la informática y su hija, su abogado Chris Morvillo y su esposa Neda, Bloomer y su mujer, Judy, y el cocinero de la embarcación, el canadiense nacido en Antigua Recaldo Thomas.



Los cuerpos de los seis primeros han sido recuperados por los buzos del interior del velero, en el fondo del mar, y todos fueron hallados en las estancias del lado izquierdo de la nave.



El comandante provincial de los bomberos, Bentivoglio Fiandra, explicó que el velero se hundió de popa y quedó tumbado sobre su lado derecho en el fondo, lo que explicaría que las victimas intentaran refugiarse en las últimas zonas con oxígeno, a la izquierda.

