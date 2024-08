Unos 30 muertos en Gaza mientras Israel dice haber eliminado decenas de milicianos

Una treintena de palestinos murió por ataques israelíes desde el amanecer de este viernes en la Franja de Gaza, donde el Ejército aseguró haber eliminado a decenas de supuestos combatientes de Hamás en Jan Yunis y Deir al Balah, sur y centro del enclave, donde concentra su ofensiva militar y ordenó la evacuación de civiles de varias áreas, reduciendo al mínimo la "zona humanitaria".



Al menos 30 palestinos han muerto en diferentes ataques israelíes a lo largo de la Franja desde el amanecer de este viernes, según la Defensa Civil de Gaza, que se han cebado con Jan Yunis.



"En el último día, en Jan Yunis y las afueras de Deir al Balah, las tropas eliminaron a decenas de terroristas y desmantelaron infraestructura terrorista", indicó un comunicado castrense.



La Fuerza Aérea atacó unos 30 objetivos militares de Hamás en las últimas 24 horas, incluidos "puestos militares, almacenes de armas y puntos de lanzamiento", principalmente en Jan Yunis, donde se desmantelaron estructuras desde las que se lanzaron proyectiles hacia el sur de Israel la semana pasada.



El hospital Naser, de Jan Yunis, informó esta mañana de que había recibido cadáveres de ocho víctimas, incluidos niños, desde el amanecer; mientras que medios palestinos reportaron bombardeos en la zona de Suhaila, donde ayer el Ejército ordenó nuevas evacuaciones de población civil.



La Defensa Civil rescató a cinco cadáveres en Suhaila tras el bombardeo de una vivienda familiar; y otros cuatro en un vehículo atacado.



En lo que va de agosto, Israel ha emitido hasta 12 órdenes de evacuación, principalmente en el área de Jan Yunis, pero también en Deir al Balah; lo que ha forzado del desplazamiento de unas 250.000 personas, según datos difundidos por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados palestinos (UNRWA).



"Las familias se desplazan repetidamente, llevando lo que pueden en medio de las operaciones militares y el calor del verano. No hay escapatoria de este ciclo agotador en la Franja de Gaza", denunció en X. El 90 % de la población de Gaza, más de 2 millones, ha sido desplazada durante la guerra.



El coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos, Muhanad Hadi, condenó ayer este nuevo éxodo, que "no busca proteger a los civiles"; y advirtió de que el suministro de agua en Deir al Balah ha disminuido un 70 % por el cierre de bombas y plantas de desalinización ubicadas en la áreas evacuadas.



"La grave escasez de cloro para la desinfección del agua, con reservas que se espera que duren sólo un mes más, está alimentando enfermedades, infecciones de la piel, hepatitis A y ahora polio", explicó.



Simultáneamente a la grave situación humanitaria en Jan Yunis y Deir al Balah, las tropas israelíes mantienen su ofensiva, ya con menor intensidad en Rafah, extremo meridional del enclave, tras anunciar hace dos días que ya habían derrotado a la Brigada de Rafah de Hamás; aunque hoy indicó que mataron a varios "terroristas" en el barrio de Tel al Sultan que "representaban una amenaza".



La Defensa Civil de Gaza también informó esta mañana de seis muertos en un ataque en el campo de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja, donde el campamento de Nuseirat también sufrió bombardeos que dejaron decenas de heridos.



Asimismo reportó once muertos en un ataque contra una vivienda familiar en Beit Lahia y un muerto en Yabalia, en el norte del enclave; mientras que el barrio de Zaytun, en ciudad de Gaza, también ha sufrido bombardeos en las últimas horas.



La ofensiva militar israelí en la Franja se ha cobrado la vida de al menos 40.265 palestinos documentados y ha dejado 93.144 heridos; además de unos 10.000 desaparecidos bajo los escombros; según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.

