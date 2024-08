El Supremo de Venezuela confirma la victoria de Maduro y la oposición rechaza el fallo

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó este jueves los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país.



"Convalida esta Sala Electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo ante altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial del resultado.



La sentencia, con la que concluye manera "inequívoca e irrestricta" la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitase este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales.



Rodríguez explicó que basó su decisión en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales "altamente calificados e idóneos", cuyas identidades se desconocen, así como detalles de todo el proceso de validación, que se llevó a cabo sin presencia de representantes de la oposición mayoritaria, que denuncia fraude electoral.



Antes de que el TSJ emitiera su fallo, el abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, advirtió que la decisión judicial "solo agravará la crisis" que vive el país.



"Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis", expresó González Urrutia a través de X, donde auguró que el alto tribunal favorecería al Gobierno, contrario a lo reiterado por Maduro, que aseguró que la institución es "sólida".



La PUD mantiene que su candidato ganó por amplio margen las presidenciales y publicó "el 83,5 % de las actas electorales" para reforzar su reclamo, que ha sido respaldado por varios países y organizaciones nacionales e internacionales.



Sin embargo, el CNE proclamó ganador a Maduro, sin haber publicado los resultados desagregados, un punto que estaba contemplado en el cronograma de la contienda, lo que ha sido exigido por buena parte de la comunidad internacional.

La oposición rechaza el fallo

El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, rechazó este jueves el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que confirma la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.



"La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. No usurparán la verdad", escribió en la red social X el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) venezolana, considerado ganador de las elecciones por diversos organismos nacionales e internacionales.



El TSJ asumió la "validación" de los resultados electorales, a solicitud de Maduro, quien introdujo un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales, aunque González Urrutia declinó asistir, al considerar que la verificación no es competencia de la institución jurídica, sino del Consejo Nacional Electoral (CNE).



La Sala Electoral del TSJ convalidó "los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el CNE", dijo ante altas autoridades del Estado y representantes diplomáticos la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial.



La decisión del Supremo era la esperada por González Urrutia y otros opositores, al considerar que el tribunal está "parcializado", contrario a lo que afirma Maduro, que defiende su imparcialidad.



Horas antes de que se emitiera la sentencia, el candidato de la PUD había advertido que la decisión judicial "solo agravará la crisis" que vive el país tras la cuestionada victoria que otorgó el ente comicial a Maduro.



Asimismo, el opositor dijo que los venezolanos no están dispuestos "a renunciar" a la "libertad" ni al "derecho a cambiar en paz para vivir mejor" tras las presidenciales, en las que la PUD considera que su abanderado obtuvo la victoria, según el "83,5 % de las actas" que dice haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno califica de "falsos".

