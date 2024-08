Moscú sufre uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra

Las defensas antiaéreas derribaron una decena de drones en Moscú, que sufrió anoche uno de los mayores ataques con aparatos no tripulados enemigos desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, anunció este miércoles el alcalde moscovita, Serguéi Sobiánin.



Según escribió Sobianin en Telegram, el de anoche constituye "uno de los mayores intentos de atacar Moscú" con aparatos no tripulados.



El primer dron que se dirigía a Moscú fue destruido en las inmediaciones de la capital a las 3.02 hora local y los otros nueve, durante la siguiente hora y media.



El alcalde aseguró que la situación está "bajo control".



Según datos preliminares, la caída de los fragmentos de drones derribados no ha dejado víctimas o daños materiales.



El anterior intento de atacar Moscú con un dron tuvo lugar el pasado 11 de julio, cuando un aparato no tripulado fue derribado en Stúpino, a casi 100 kilómetros al sur de la megalópolis.



Mientras, el día de las elecciones presidenciales en Rusia, el 17 de marzo, Moscú sufrió un ataque de cinco drones sin que estos llegaran a alcanzar su objetivo.



El Ministerio de Defensa de Rusia informó por su parte de la neutralización de 45 drones durante la noche pasada, 11 de ellos en la región de Moscú.

