El Parlamento de Tailandia elige a Paethongtarn Shinawatra como primera ministra

La Cámara de Representantes de Tailandia eligió este viernes a Paethongtarn Shinawatra, hija del exmandatario e influyente político Thaksin, como primera ministra de Tailandia, tras la destitución hace dos días de su antecesor por una decisión judicial.



Paethongtarn, conocida con el sobrenombre de Ing, logró durante la votación 319 apoyos de los 493 diputados de la actual Cámara, y se ha convertido en la segunda mujer en ser primera ministra del país.



Por su parte, la plana del opositor Partido del Pueblo, fundado tras la disolución judicial del progresista Avanzar, se posicionó en contra de la designación de Paethongtarn, que sumó 145 votos de rechazo y 27 abstenciones -dos diputados no acudieron a la sesión-.



La nueva jefa de Gobierno, candidata del partido Phue Thai que lidera una coalición de 11 partidos, sustituye así a Srettha Thavisin, de la misma plataforma política, quien fue destituido el miércoles por el Tribunal Constitucional al considerar que vulneró un código étnico al nombrar en abril como ministro a un abogado condenado por intento de soborno.



Paethongtarn, con 37 años la más joven en ocupar el puesto, fue uno de los nuevos rostros de su partido durante la campaña electoral de 2023, en la que participó durante sus últimas etapas de embarazo, y ejercía hasta ahora como directora del "Comité Nacional de Desarrollo del Poder Blando" con el propósito de extender la influencia cultural tailandesa.



La nueva líder, que no ocupa puesto de legislador, siguió la votación desde la sede en Bangkok del Phue Thai, a donde llegó a primeras horas de la mañana acompañada de su marido.



"Primera comida después de escuchar la votación", publicó la dirigente en la red social Instagram, donde suele subir imágenes familiares, junto a una foto de un plato de arroz con pollo.



El nombramiento de Paethongtarn, la hija más pequeña de los tres de Thaksin, vuelve a poner a un miembro del influyente clan Shinawatra al frente de las riendas del país después de que su padre, quien gobernó entre 2001 y 2006, fuera descabalgado por un golpe de Estado militar y su tía, Yingluck, fuera destituida en 2014 por el Constitucional, días antes de otra sublevación castrense.



Thaksin, quien pasó 15 años en el exilio para evitar a la justicia, regreso a Tailandia en agosto del año pasado y el mismo día en el que el Parlamento elegía a Srettha como primer ministro, lo que pareció sellar la reconciliación entre el exmandatario y la élite promonárquica y promilitar.



El fundador del clan Shinawatra, que no pasó una noche en prisión, pues salió en libertad condicional tras cumplir seis meses de condena mientras permanecía ingresado en un hospital, se enfrenta ahora a una acusación por lesa majestad con una vista judicial programada para el lunes.



El Phue Thai, fundado antes de que Thaksin abandonara el país, terminó segundo en los comicios de mayo de 2023, superado por el joven partido reformista Avanzar, disuelto hace ocho días por el Constitucional por sus propuestas para reformar la ley de lesa majestad.



En un primer momento estos dos partidos conformaron una coalición que, tras el veto del Senado contra el candidato reformista, el Phue Thai acabó por romper y liderar su propia alianza para gobernar, que incluye a dos plataformas vinculadas a los militares golpistas, sus históricos enemigos.

