González Urrutia insta a Maduro a que "no demore más la transición en paz" en Venezuela

El abanderado del antichavismo mayoritario, Edmundo González Urrutia, instó este jueves al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a que "no demore más la transición en paz" que -afirmó- el país eligió en las presidenciales del 28 de julio, en referencia a la victoria que asegura haber obtenido en estos comicios, pese a que el oficialista fue declarado ganador por el ente electoral.



En un video publicado en redes sociales, el líder de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la principal coalición opositora- dijo que "la decisión de seguir desconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta" la democracia del país, así como su economía, por lo que acusó a Maduro de estar "jugando con la vida de millones" de venezolanos.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Maduro con unos resultados que, 18 días después de los comicios, aún no publica y que han sido cuestionados por numerosos países y organizaciones, que piden transparencia por parte de la institución.



La PUD insiste en que el triunfo de su abanderado se constata en el "83,5 %" de las "actas" que asegura haber obtenido gracias a las personas que fueron testigos y miembros de mesa durante la jornada del 28 de julio.



En el video, González Urrutia llamó a Maduro a que "respete la voluntad del pueblo" y le advirtió que, sin "una transición política, no hay ninguna posibilidad de atraer inversiones significativas al país".



"Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz, pero para lograrlo, es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico", agregó el exembajador.



González Urrutia dijo el miércoles que la voluntad de los venezolanos de "cambiar en paz" es "sagrada y debe ser respetada", lo que la oposición mayoritaria dice que defenderá el sábado, para cuando convocó a una "gran protesta" dentro y fuera del país caribeño.



Según el informe provisional del panel de expertos de la ONU invitado a observar el proceso, las presidenciales carecieron de las "medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles".



Este jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió "transparencia" y alentó a "la publicación de los resultados electorales y el desglose por estaciones de votación".



El chavismo, por su parte, defiende el anunciado triunfo de su líder, lo que respaldará el sábado en una movilización a la que convocó días después de que lo hiciera la coalición opositora.

