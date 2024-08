El calor no da tregua en Corea del Sur, donde han muerto ya 763.000 animales de granja

Corea del Sur encara la que seguramente será la ola de calor más larga desde que hay registros, según la información que la agencia meteorológica nacional compartió este miércoles sobre la canícula, que ha matado este verano a unos 763.000 animales de granja en el país asiático.



Unos 340.000 de estos animales, en su mayoría aves, han perecido la última semana al intensificarse la actual ola de calor, que se prevé que dure al menos hasta la semana próxima.



A su vez, unos 949.000 peces de piscifactoria han muerto también a causa de las altas temperaturas, según cifras reveladas este miércoles por el Ministerio del Interior, que ha elevado la cifra de personas muertas este verano a causa del calor a 21.



La combinación de temperaturas máximas, que han llegado a alcanzar los 40 grados centígrados, con los niveles de humedad relativa de agosto, que suelen superar el 60 % y 70 %, están asfixiando al país asiático desde finales de julio.



Lugares como Gangneung, localidad de la costa este, la isla de Jeju, o Seúl, están a punto de batir sus récords en número de noches tropicales (aquellas en la que mínima no baja de 25) consecutivas desde que se empezaron a anotar registros en 1907.



En la región capitalina, la más poblada del país, la mínima nocturna no ha bajado de 28 grados en las tres últimas noches, disparando el consumo de aire acondicionado y llevando los niveles de demanda energética del país a un nivel récord.



La Administración Meteorológica de Corea (JMA) prevé que la actual ola de calor no remitirá hasta el 21 o 22 de agosto, por lo que se espera que se supere la marca del verano más caluroso establecida en 2018.

