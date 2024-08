Detectado el primer caso de gripe aviar en Francia desde enero en una granja

Los servicios veterinarios franceses han detectado el primer caso desde enero en una explotación ganadera del país de gripe aviar, aunque por el momento eso no ha conducido a modificar el nivel de riesgo por esta epizootía, que es insignificante.



El Ministerio de Agricultura explicó en un comunicado que este foco confirmado fue localizado el pasado lunes en una granja de diversos tipos de aves en el departamento de Ile et Vilaine, en Bretaña (noroeste)



La hipótesis principal es que la contaminación se produjo a través de la fauna silvestre, indicó el departamento de Agricultura, que subrayó que se está llevando a cabo una investigación epidemiológica.



La razón de esa sospecha es que este foco se encuentra cerca de una zona presencia de animales salvajes susceptibles de ser portadores del virus, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se han observado otros casos en aves marinas en la costa bretona.



Las autoridades sanitarias han activado una serie de medidas de vigilancia y de acción para evitar la propagación, empezando por el sacrificio de la granja, que debe ser desinfectado rápidamente.



Además, se ha establecido una zona de protección en un radio de tres kilómetros y otra de vigilancia en un radio de 10 kilómetros en las que quedan prohibidos los movimientos de aves y en las que se ha reforzado la supervisión de las granjas.



El Ministerio de Agricultura recordó que la consecuencia de la detección de este nuevo foco (el primero desde el 16 de enero en una explotación ganadera) significa que Francia pierde su estatuto de "indemne de gripe aviar altamente patógena".



Para recuperarlo, tendrán que pasar 28 días desde el fin de las operaciones de limpieza y desinfección, y eso a condición de que no aparezca ningún nuefo foco

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es