Investigan el caso de una médica violada y asesinada en un hospital de la India

El Buró Central de Investigación de la India (CBI, por sus siglas en inglés) -la principal agencia de investigación federal del país, tomará las riendas de la investigación sobre la violación y el asesinato de una joven médica en un hospital del país, que ha provocado una oleada de protestas gremiales del sector sanitario.



Menos de una semana después de que aconteciese el suceso en el Hospital Universitario R.G. Kar de Calcuta, en el estado de Bengala Occidental, el Tribunal Superior de la ciudad intervino en la investigación del mediático caso y ordenó que las pesquisas principales sean realizadas, a partir de este miércoles, por el CBI.



Según varios medios indios, no es habitual que los servicios de inteligencia indios actúen como principales investigadores en casos como el de la doctora residente de 31 años.



Los mismos medios constataron que el Tribunal de Calcuta observó falta de "avances significativos en la investigación" por parte de la Policía de la ciudad, pese a un ultimátun de la autoridad regional, y alertó de la posible destrucción de pruebas claves para la resolución del caso.



Además, la Corte apreció errores por parte de la administración del Hospital R.G. Kar y de su ex director, que dimitió el lunes, presionado por las asociaciones de médicos y de médicos residentes.



Por su parte, la Federación de Asociaciones de Doctores Residentes de la India (FORDA, por sus siglas en inglés) desconvocó anoche la huelga que afectaba a servicios sanitarios de todo el país tras reunirse con el ministro de Salud del Gobierno indio, J.P. Nadda.



"En nuestra lucha por el triste incidente en el (Hospital Universitario) R.G. Kar, las demandas que planteamos han sido satisfechas en su totalidad por el ministro, con medidas concretas en marcha y no sólo garantías verbales", consideró la FORDA en un comunicado, en el que insistió en que prosiga la investigación judicial.



Las principales demandas de los médicos residentes eran la creación de un protocolo obligatorio que garantice la seguridad del personal sanitario y la ratificación de una Ley Central para la Protección de la Sanidad.



La decisión de la Federación no ha sido respetada por algunos médicos que valoraron negativamente el fin de las medidas generalizadas de protesta y continuaron protagonizando movilizaciones frente a hospitales del país.



La violencia sexual contra las mujeres en la India es un problema persistente, y con frecuencia provoca la reacción de una parte de la sociedad que exige más medidas para garantizar la seguridad de las mujeres frente a un problema complejo.



El último informe de crímenes de la India, que corresponde a 2022, registró 31.500 casos de violación solo en ese año, aproximadamente 86 por día.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es