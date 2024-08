El Tribunal Supremo de Bangladés valida Gobierno interino de Yunus y la renuncia de Hasina

El Tribunal Supremo de Bangladés validó este sábado el Gobierno interino de la nación, dirigido por el premio nobel Muhammad Yunus, que tomó juramento esta semana tras la caída del Gobierno de Sheikh Hasina, empujado por semanas de protestas y represión que dejaron al menos 400 muertos.



La confirmación judicial de Gobierno interino, integrado por Yunus y más de una docena de consejeros de la sociedad civil llega poco después de que el hijo de la ex mandataria, conocida como la 'dama de hierro' de Bangladés, asegurara que Hasina no ha renunciado formalmente.



El máximo tribunal bangladesí "ha emitido la opinión de que, dado que la primera ministra ha renunciado y el Presidente ha disuelto el Parlamento Nacional, se puede formar un gobierno provisional para llevar a cabo las funciones ejecutivas del Estado", indicó en un comunicado.



De manera que el presidente de la nación, Mohammed Shahabuddin, "puede nombrar al Asesor Principal -que ejerce como primer ministro de facto- y otros asesores del gobierno provisional y tomar juramento", según el escrito publicado por el despacho de la corte suprema.



El hijo y consejero de la mandataria Sheikh Hasina, Sajeeb Wazed, aseguró a EFE horas antes que la líder bangladesí "técnicamente aún la primera ministra de Bangladés".



Pese a que la dimisión de Hasina fue anunciada por el Ejército el pasado lunes, en medio de la revuelta civil que pedía su salida, Wazed, residente en Estados Unidos, señaló que Hasina quería dimitir "pero no tuvo tiempo", ya que una turba de manifestantes se dirigía a su residencia oficial y ésta tuvo que huir en helicóptero.



El pasado día 5 supuso la culminación de semanas de protestas, que comenzaron como un movimiento estudiantil contra un sistema de cuotas al empleo público consideradas como discriminatorias.



La espiral de violencia causada por una represión policial apoyada por seguidores de la Liga Awami de Hasina y la respuesta de los estudiantes, transformó la protesta en un movimiento de masas mientras los muertos y heridos no dejaban de llegar a las morgues del país asiático.



Wazed incluso afirmó que su madre "quiere volver a Bangladés, y que quizá "la puerta de la política no se ha cerrado para ella".



El Gobierno interino de Yunus, formado con apoyo del Ejército y del presidente, no ha desvelado un calendario sobre unas futuras elecciones.



Pero "técnicamente", reafirmó el hijo de Hasina, una vez disuelto el Parlamento hay que organizar comicios en un plazo de 90 días.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es