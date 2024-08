Kamala Harris acalla una protesta propalestina en su mitin de Detroit: "Estoy hablando yo"

La candidata demócrata a las elecciones presidenciales estadounidenses, Kamala Harris, acalló este miércoles una pequeña protesta propalestina durante un mitin en la ciudad de Detroit (Míchigan) donde, según su formación, se reunieron 15.000 asistentes en su mayor evento de campaña hasta la fecha.



"¿Saben qué? Si quieren que gane Donald Trump, sigan hablando. Si no, hablo yo. Estoy hablando yo", sentenció Harris tras cánticos en los que podía escucharse 'No votaremos a favor del genocidio', en relación a la brutal ofensiva israelí en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado.



Y es que el mitin había sido interrumpido por un grupo de manifestantes hacia la mitad del evento, coreando: "Kamala, Kamala, no puedes esconderte, no votaremos a favor del genocidio".



A lo que Harris continuó: "Estoy aquí porque creo en la democracia. Creo que la voz de todos importa. Pero estoy hablando ahora... Ahora, estoy hablando yo".



Durante el mitin, al menos seis personas necesitaron atención médica debido a las altas temperaturas.



Por otra parte, la campaña de Kamala Harris informó también hoy que en las siguientes 24 horas después de anunciar que su compañero de fórmula sería el gobernador de Minesota, Tim Walz, han recaudado 36 millones de dólares.



El martes, la campaña cosechó casi un millón de dólares simplemente con la venta de gorras de camuflaje en las que se podía leer 'Harris Walz'.



Además, la campaña de Harris dijo que recaudó 310 millones de dólares en julio, más del doble de la cantidad que el expresidente Donald Trump aseguró haber recibido el mes pasado.



Las contribuciones incluyeron 200 millones de dólares que Harris obtuvo en los siete días posteriores a que el presidente Joe Biden se retirara de la carrera y ella lanzara su candidatura a la Casa Blanca.

