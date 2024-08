Taylor Swift cancela sus conciertos en Viena por la amenaza de un ataque yihadista

La artista estadounidense Taylor Swift canceló sus tres conciertos en el estadio Ernst Happel de Viena tras la detención este miércoles de dos presuntos terroristas que planeaban atentar durante el espectáculo, informaron los organizadores de la gira en un comunicado.



"Ante la confirmación por parte de las autoridades gubernamentales de un ataque terrorista planeado para el estadio Ernst Happel, no tenemos otra opción que cancelar los tres espectáculos previstos por la seguridad de todos", explicó el equipo de Barracuda Music.



Las entradas serán reembolsadas automáticamente en los próximos diez días laborales, según indicaron en la publicación.



La cancelación es precedida por una operación antiterrorista llevada a cabo hoy en Austria, en la que se arrestó a un ciudadano austríaco de 19 años en la localidad de Ternitz, a unos 65 kilómetros al suroeste de Viena, y a un segundo detenido en la capital.



El canciller federal de Austria, Karl Nehammer, explicó en redes sociales que "la situación en torno al atentado terrorista supuestamente planeado en Viena era muy grave".



"Vivimos en una época en la que se utilizan medios violentos para atacar nuestro modo de vida occidental. El terrorismo islamista amenaza la seguridad y la libertad en muchos países occidentales, precisamente por eso no renunciaremos a nuestros valores, como la libertad y la democracia, sino que los defenderemos con más vehemencia si cabe", continúa en la publicación.



La investigación sigue en curso y aparentemente hay más sospechosos a los que se están buscando, reportó la agencia de noticias austríaca APA.



El director general de Seguridad Pública de Austria, Franz Ruf, informó en rueda de prensa de "preparativos específicos", entre ellos sustancias químicas, encontrados en el domicilio del detenido en Ternitz para atentar en los conciertos de Swift y otros eventos del área metropolitana de Viena.



Las autoridades informaron de la radicalización del joven, que en julio juró lealtad al actual líder del Estado Islámico (EI), pero no ofrecieron más detalles sobre el segundo detenido en la capital austríaca.



Aunque durante la conferencia de prensa avanzaron el despliegue de un operativo especial para garantizar la seguridad del evento, el director de la Policía estatal de Viena, Gerhard Pürstl, subrayó que seguían en alerta por amenaza terrorista.



El estadio Ernst Happel iba a recibir del 8 al 10 de agosto a unos 170.000 asistentes al 'Eras Tour', para el que las entradas estaban agotadas.



En noviembre de 2020, Viena fue objetivo de un atentado terrorista que se cobró la vida de cuatro personas.



En diciembre pasado, las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos de planear un ataque en la catedral de San Esteban, en el centro de la ciudad.

