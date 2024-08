Australia eleva la alerta terrorista por el aumento de ideologías extremistas en el país

El Gobierno de Australia elevó este lunes su nivel de alerta terrorista debido al creciente aumento de ideologías extremistas en el país en el contexto de la guerra en Gaza y otros conflictos internacionales.



Australia actualizó la alerta de "posible" a "probable", un nivel que mantuvo entre 2014 y 2022, por la recomendación de los servicios de inteligencia que sostienen que en el país se "están adoptando una gama más diversa de ideologías extremas".



"Quiero asegurar a los australianos que 'probable' no significa inevitable y no significa que se trate de información sobre una amenaza o peligro inminente", matizó el primer ministro, Anthony Albanese, durante una rueda de prensa.



El mandatario laborista, flanqueado por el jefe de Inteligencia y el fiscal general, añadió que "los gobiernos de todo el mundo están preocupados por la radicalización de los jóvenes, la radicalización a través de internet y el auge de nuevas ideologías híbridas".



Por su parte, el director de la Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad (ASIO, inglés), Mike Burgess, señaló que desde la pandemia de la covid-19 existe una tendencia sobre el aumento de la violencia política que hace al entorno más volátil e impredecible.



"Cada vez hay más australianos dispuestos a utilizar la violencia para promover su causa. La violencia por motivos políticos se suma al espionaje y la interferencia extranjera como nuestras principales preocupaciones de seguridad", remarcó.



Burgess recalcó que si bien la guerra en Gaza no es la "causa" del aumento del nivel de terrorismo, esta ha sido un "impulsor significativo" en la decisión.



"El conflicto (en Gaza) ha alimentado los agravios, promovido las protestas, socavado la cohesión social y elevado la intolerancia", afirmó en la misma rueda de prensa.



Según el director de ASIO, en 2024 las autoridades australianas han actuado en ocho incidentes relacionados con posibles actos de terrorismo, incluido el ataque con cuchillo de un joven de 16 años contra un religioso registrado en abril en una iglesia asiria de Sídney, que terminó sin fallecidos.



Ninguno de estos incidentes ha sido vinculado a la tensión en Oriente Próximo, a pesar del incremento de los crímenes de odio contra la comunidad judía y musulmana en el país oceánico desde el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás contra poblaciones del sur de Israel y la posterior guerra en Gaza.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es