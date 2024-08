Pionyang dice que intensifica labores para estabilizar la situación en las zonas inundadas

Corea del Norte ha intensificado las labores para normalizar la situación en la ciudad de Sinuiju, en el noroeste del país, gravemente afectada por las inundaciones, según informaron medios estatales.



Se han establecido unidades móviles para distribuir distintos tipos de alimentos en la localidad, fronteriza con China, según detalla hoy lunes en su página web la agencia estatal de noticias KCNA.



El Comité Popular de la ciudad también ha tomado medidas para asegurar el suministro de agua y electricidad a los habitantes del municipio y fortalecer las medidas antiepidémicas.



La ciudad y el colindante condado de Uiju han resultado gravemente afectados por la crecida del río Amnok debido a las fuertes lluvias del monzón, lo que ha anegado unos 4.000 hogares y unas 3.000 hectáreas de suelo cultivable, según medios norcoreanos.



KCNA ha indicado también que los más de 5.000 evacuados comenzaron a retornar a sus casas a partir del 2 de agosto.



Medios surcoreanos han afirmado que estas inundaciones habrían dejado más de 1.000 fallecidos, una cifra que no ha confirmado el Ministerio de Unificación sureño, que simplemente ha apuntado a que la región ha podido sufrir un número "considerable" de muertes.



El propio líder norcoreano, Kim Jong-un, acusó el sábado a los medios del país vecino de "fabricar" noticias falsas sobre el alcance del daño causado por las lluvias, apenas dos días después de que Seúl ofreciera ayuda humanitaria al régimen, una oferta a la que Pionyang ni siquiera ha respondido.



El rechazo norcoreano no sorprende después de que el hermético país declarara a principios de año a Corea del Sur como "principal enemigo".



A su vez, el propio Kim ha agradecido la oferta de ayuda planteada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en un momento de fuerte acercamiento entre Pionyang y Moscú.



No obstante, el líder norteño apuntó a que el régimen tampoco aceptará ayuda rusa por el momento, pero que se la pedirá a sus "amigos más sinceros en Moscú" en caso de que sea necesaria.

