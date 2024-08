Una ministra alemana defiende el estacionamiento de armas estadounidenses de largo alcance

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, defendió hoy el estacionamiento de armas estadounidenses de largo alcance a partir de 2026 en el país germano como medida para disuadir a Rusia.



"Lo que ahora nos protege es que invertimos en nuestra propia seguridad y fortaleza, en la UE, en la OTAN y en Alemania", escribió en una tribuna en la edición dominical del tabloide 'Bild', el diario más leído de Alemania.



"Y en ello se inscribe la decisión para el estacionamiento de sistemas de armamento estadounidenses de largo alcance. Porque necesitamos una disuasión creíble frente a Rusia, para que no se atreva (a atacar)", defendió la ministra verde.



Baerbock enfatizó que no se trata solo de proteger a Alemania, sino también a Polonia, a Finlandia y a los países bálticos, que tienen frontera con Rusia y ya son objeto de los ataques "híbridos" de Moscú.



"Hacer hoy política exterior significa darse cuenta de que el principio de la esperanza no nos protegerá de la Rusia de (Vladímir) Putin", aseveró la ministra, argumentando que el Kremlin responde a toda iniciativa de paz por parte de Ucrania o de Occidente con otra escalada y con nuevos gestos de rechazo a la diplomacia.



Estados Unidos comenzará a partir de 2026 en Alemania el despliegue gradual de sus capacidades de fuego de largo alcance en el marco del Grupo de Trabajo Multidominio, anunció en julio la Casa Blanca.



Cuando estén completamente desarrolladas, estas unidades de fuego convencionales de largo alcance incluirán SM-6, Tomahawk y armas hipersónicas, que tienen un alcance significativamente mayor que los actuales que se usan en Europa.



La decisión ha causado controversia en Alemania, donde incluso figuras del Partido Socialdemócrata (SPD) del canciller Olaf Scholz han criticado que haya sido adoptada sin el correspondiente debate público sobre sus implicaciones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es