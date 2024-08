51 ONG piden "transparencia total" para "confiar" en los resultados de Venezuela

Un total de 51 ONG de Venezuela pidieron este jueves "transparencia total" para poder "confiar en que los resultados" de las presidenciales del domingo -en las que ganó el mandatario Nicolás Maduro, según anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin la totalidad de actas escrutadas- son "los expresados" por los ciudadanos.



A juicio de las organizaciones no gubernamentales, "solamente con la publicación inmediata de los votos, las actas, por centros de votación y en concordancia con los resultados de las mesas y las auditorías a las máquinas, (...) se podrá confiar" en los resultados, anunciados en un primer y único boletín, según el cual Maduro ganó por poco más de 704.114 sufragios frente al candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.



En el pronunciamiento, expresaron que el CNE no ha demostrado "la irreversibilidad" de los resultados -como anunció el presidente de la institución, Elvis Amoroso-, ya que faltaron por contar más de dos millones de votos, que podrían modificar el desenlace.



"Son los votos, las actas y la auditoría técnica los que demuestran los resultados. Una elección libre, legítima y creíble es posible cuando los votos coinciden con los resultados emanados en las actas", señalaron las ONG.



Después de cuatro días de las elecciones, el CNE no ha publicado las actas de votación ni los resultados detallados, luego de denunciar un "jaqueo" en su sistema, algo que -según las organizaciones- "expertos técnicos" aseguran que es "imposible", ya que los datos "viajan de las máquinas (electorales) a la sala de totalización de forma muy rápida" y encriptada.



Las organizaciones firmantes, además, dijeron que estas incidencias afectan "la credibilidad" de los resultados y generan "dudas razonables" sobre el reflejo de "la voluntad popular expresada en las urnas".



La principal coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- insiste en que su abanderado ganó los comicios, y creó una página web con las actas electorales que -asegura- demuestran su afirmación.



El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, manifestó el martes que el proceso "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerada como una elección democrática".

