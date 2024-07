Israel decide no elevar el nivel de alerta militar tras la muerte de Haniyeh en Irán

Las autoridades israelíes decidieron este miércoles no elevar el nivel de alerta militar tras el asesinato en Irán del líder del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, que el grupo islamista atribuye a un ataque de Israel; aunque sí cerró el espacio aéreo en toda la mitad norte del país.



"No hay cambios en las directrices defensivas del Comando del Frente Interior. El Ejército está evaluando la situación", dijeron hoy las fuerzas armadas, un mensaje de tranquilidad a la población tras los eventos de las últimas horas.



Las autoridades israelíes emitieron un comunicado similar tras el ataque anoche a los suburbios de Beirut contra el jefe militar del grupo chií libanés Hizbulá, Fuad Shukr.



El bombardeo, en represalia por la muerte de 12 menores drusos tras el impacto de un cohete atribuido a Hizbulá en los Altos del Golán ocupados por Israel, representa una escalada del conflicto en la frontera con el Líbano que amenaza con desembocar en una guerra regional.



A pesar de no haber cambios en el nivel de alerta militar, la Autoridad Civil de la Aviación israelí ha decidido cerrar el espacio aéreo en el norte del país.



De momento, ningún cargo israelí ha asumido responsabilidad por el ataque a Haniyeh, en el que también murió uno de sus guardaespaldas, cuando estaba de visita oficial en Teherán para participar en la investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian.



Con todo, algunos ministros del la dura del Gobierno han publicado mensajes en redes sociales celebrando la noticia y sugiriendo marcadamente que Israel está detrás del ataque.



"Esta es la manera correcta de limpiar el mundo de esta inmundicia. No más acuerdos de 'paz'/rendición imaginarios, no más misericordia para estos mortales", afirmó el ministro israelí de Patrimonio, Amichai Eliyahu, del partido extremista Poder Judío, junto a una captura de la noticia de la muerte de Haniyeh.



Eliyahu ya acaparó titulares en noviembre cuando aseveró que la solución a la guerra en la Franja de Gaza era lanzar una bomba nuclear.



También el ministro para Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, del partido Likud de Benjamín Netanyahu, publicó un vídeo del líder palestino en el que una multitud grita "Muerte a Israel", y escribió: "Cuidado con lo que deseas".



Según la cadena pública de noticias israelí, Kan, el propio Netanyahu habría ordenado a todos los ministros del Gobierno no pronunciarse sobre la muerte de Haniyeh.

