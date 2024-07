El cuestionado resultado electoral despierta en Venezuela la protesta tras presidenciales

Los cuestionados resultados oficiales de las presidenciales en Venezuela, que otorgan el triunfo al mandatario Nicolás Maduro, despertaron este lunes las protestas en Caracas y varias regiones del país, algunas de ellas reprimidas por militares, mientras que la oposición mayoritaria ratificó "la victoria" de su candidato, Edmundo González Urrutia.

En el país, trasnochado por el tardío anuncio del primer boletín, las manifestaciones comenzaron después del mediodía, sobre todo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara presidente a Maduro, en el poder desde 2013, quien obtuvo, según el ente comicial, el 51,2 % de los votos, frente al 44,2 % atribuido a González Urrutia.

EFE constató el paso de cientos de motoristas por una de las principales avenidas de Caracas, la gran mayoría procedente de Petare, la favela más grande de la nación, algunos de los cuales arrastraban carteles de la campaña de Maduro con el rostro del líder chavista, a la vez que había múltiples protestas en otras zonas de la capital, así como en una veintena de estados, según ONG.

La líder antichavista María Corina Machado, principal valedora de González Urrutia, expresó que fueron "expresiones espontáneas y legítimas" de un pueblo negado a que "se le robe el futuro", frente a "un régimen ilegítimo".

Un "robo"

En Caracas, los ciudadanos coreaban consignas como "Se ve, se siente, Edmundo presidente", "Maduro no te queremos" y "No quiero bonos, no quiero CLAP (programa de distribución de alimentos subsidiados), lo que yo quiero es que se vaya Nicolás", entre otras.

Varias personas dijeron a EFE que las autoridades les han "robado las elecciones", motivo por el que decidieron salir de sus casas a manifestar su descontento.

"Estamos reclamando nuestros derechos, las elecciones fueron ganadas por Edmundo González, conjuntamente con María Corina Machado, y resulta que nos han robado las elecciones una vez más en el país. Ya estamos cansados de eso. Tenemos hijos, tenemos nietos, muchachos que están estudiando, esos muchachos nunca van a salir adelante con este Gobierno", dijo un hombre de la tercera edad.

EFE constató que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y de la Policía Nacional Bolivariana usaron gases lacrimógenos y dispararon perdigones contra los manifestantes que protestaban pacíficamente en una zona de Caracas hasta la llegada de los efectivos, y detuvieron a una veintena de ellos.

Durante la jornada, además, al menos cuatro estatuas del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013) fueron derribadas.

Maduro, por su parte, denunció hechos "criminales" y "terroristas" de los que responsabilizó a la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y aseguró que han sido detenidas decenas de personas involucradas en estas acciones, que incluyeron -señaló- agresiones a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

De acuerdo con el Gobierno, al menos 23 militares resultaron heridos.

Las "pruebas de la victoria"

González Urrutia prometió a los venezolanos que "la voluntad expresada ayer (domingo) a través de su voto" la harán "respetar", pues "ese es el único camino hacia la paz".

"Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible", dijo el exembajador, quien agradeció a la comunidad internacional su solidaridad y apoyo.

En este sentido, Machado aseguró que la oposición mayoritaria logró obtener el 73 % de las actas emitidas en las presidenciales, que dan -aseveró- la victoria a González Urrutia, con una diferencia "apabullante", contrario a lo anunciado por el CNE.

La exdiputada indicó que, de acuerdo con el porcentaje de actas del que disponen, Maduro obtuvo 2.759.256 votos, mientras que González Urrutia 6.275.182, y "faltan".

Respaldo y cuestionamiento internacional

Mientras Maduro recibía felicitaciones de países como Rusia, China, Irán, Serbia, Nicaragua y Cuba, los Gobiernos de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana manifestaron su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales y exigieron la revisión completa de los resultados.

En respuesta, el Gobierno de Maduro exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano".

Asimismo, anunció la suspensión temporal, a partir del miércoles, de vuelos comerciales a Panamá y República Dominicana.

