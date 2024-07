El Gobierno turco vuelve a comparar a Netanyahu con Hitler

El Gobierno de Turquía, encabezado por el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha vuelto este lunes a comparar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el dictador nazi Adolf Hitler, en medio de una escalada verbal entre los Ejecutivos de los dos países.



"Así como los nazis genocidas fueron responsabilizados, también lo serán aquellos que intentan erradicar a los palestinos. No podrán aniquilar a los palestinos. ... Así como llegó el fin del genocida Hitler, también llegará el fin del genocida Netanyahu", afirmó el ministerio de Asuntos Exteriores turco en un comunicado.



La nota se publica horas después de que el ministro israelí de Exteriores, Yisrael Katz, advirtiera a Erdogan que podría acabar como el expresidente iraquí Sadam Hussein, derrocado en 2003 tras una invasión encabezada por Estados Unidos y ejecutado en 2006 por un tribunal iraquí tras ser condenado a pena de muerte.



"Erdogan sigue los pasos de Sadam Husein y amenaza con atacar Israel. Que recuerde lo que ocurrió allí y cómo acabó", escribió Katz en la red social X (antes Twitter), después de que Erdogan insinuara que Turquía debe armarse lo suficiente para poder invadir Israel con el fin de poner fin al conflicto palestino.



"Hemos llegado lejos con nuestra industria de defensa, con importaciones y exportaciones. Hermanos, nadie puede engañarnos: debemos ser muy fuertes, porque así, Israel no podría montar el lío en Palestina como hace", dijo el mandatario turco el domingo, durante una convención de su partido, el gobernante e islamista AKP.



"Al igual que entramos en Karabaj, al igual que entramos en Libia, haremos lo mismo con ellos. No hay nada que lo impida. Solo debemos ser fuertes y entonces ¿podremos dar estos pasos? Los daremos", añadió.



Las relaciones entre Israel y Turquía se han enfriado desde el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque terrorista sin precedentes del grupo radical islamista Hamás contra Israel, con unos 1.200 civiles asesinados y más de 200 secuestrados, desató una guerra que continúa hasta hoy y ha matado a casi 40.000 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles palestinos.



Turquía se niega a tratar como terrorista al brazo armado de Hamás, como lo hacen la Unión Europea (UE) y EEUU, además de Israel, y aboga por una solución del conflicto israelí-palestino mediante la creación de un Estado palestino vecino a Israel en las fronteras acordadas en 1967.



En reiteradas ocasiones, Erdogan ha tildado a Netanyahu de 'genocida' y ha equiparado la ofensiva militar israelí en Gaza al régimen nazi de la Alemania de Hitler.

