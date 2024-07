Matt Groening revive un video de Kamala Harris parodiando a 'Los Simpsons' en la Comic-Con

Matt Groening, creador de 'Los Simpsons', revivió este sábado un video de Kamala Harris, la vicepresidenta de EE.UU., en el que parodiaba un diálogo de la popular serie de personajes amarillos, durante un panel de la Comic-Con de San Diego.



Groening presentó un clip corto de Harris, a quien describió como una "súper fan", en el que decía una frase popular del episodio 'Treehouse of Horror VII', que se emitió en 1996 antes de las elecciones presidenciales estadounidenses que tenían como candidatos al demócrata Bill Clinton y al republicano Bob Dole.



"Debemos avanzar, no retroceder, hacia arriba, no hacia delante, y siempre girando, girando, girando hacia la libertad", se escuchó decir a Harris entre risas durante la transmisión del video.



El episodio seguía a los extraterrestres Kang y Kodos mientras gobernaban el país disfrazados de Clinton y Dole, y el diálogo que repitió Kamala era el que decía el impostor del candidato demócrata durante un evento público.



Según reportó el medio especializado The Hollywood Reporter, el clip de Harris fue grabado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Chicago en 2013.



La figura de Harris ha estado ligada a la de 'Los Simpsons' debido a las comparaciones que han surgido de la vicepresidenta con Lisa Simpson, la hija más inteligente de la familia, quien en el episodio 'Bart to the Future' logra convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos, un hito que actualmente persigue la candidata demócrata.



En 'Bart to the Future', que salió al aire 17 años antes de que el expresidente Donald Trump (2017-2021) tomara posesión del poder, muestra a Lisa quejándose de problemas presupuestarios gracias a la gestión "del presidente Trump', el actual rival republicano de Harris a la Casa Blanca.



En el panel, Groening también adelantó que el personaje principal de la serie, Homer Simpson, se enfrentará al villano de Spiderman: Venom, en la edición 35 del 'Treehouse of Horror', el especial anual de Halloween de la serie de Fox.



La Comic-Con de San Diego se está llevando a cabo hasta el domingo.

