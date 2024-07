La oposición venezolana condena que se le haya impedido viajar a los expresidentes

La principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), condenó este viernes que se le haya impedido viajar a un grupo de expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos, como invitados del antichavismo para acompañar los comicios presidenciales del domingo.



"Nosotros condenamos enérgicamente este hecho porque, reiteramos, que si alguna cosa queremos los demócratas en nuestro país es que haya un proceso de votación limpio, prístino, transparente del que podamos estar orgullosos todos nosotros", señaló la opositora Delsa Solórzano en una rueda de prensa.



La exdiputada sostuvo que no hay forma de justificar el impedimento de viajar a los exfuncionarios, desde Panamá, al tiempo que les agradeció por intentar acompañar a la oposición en un "proceso histórico", en referencia a las elecciones presidenciales.



"Queremos votar este domingo y queremos que todo el mundo lo vea, por qué impiden la presencia de aquellos que vienen a ver este proceso, es un tema absolutamente absurdo", cuestionó.



El Gobierno de Panamá dijo este viernes que Venezuela "bloqueó el espacio aéreo" del país y "retuvo aviones" de la aerolínea Copa, entre ellos en el que viajaban varios expresidentes para acompañar los comicios presidenciales del domingo, "por el lapso de varias horas" por "cuestiones políticas ajenas" a la nación centroamericana.



Entretanto, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela aseguró, a través de X, que las operaciones aéreas en la nación caribeña se desarrollan con "total normalidad", al tiempo que registró hasta tres vuelos de la línea Copa en el espacio aéreo venezolano.



El grupo de expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos que no pudo viajar a Venezuela aclaró que acudían a las elecciones de la nación caribeña como "invitados" de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores.



"Nosotros hemos dicho claramente que fuimos, o quisimos llegar a Venezuela como invitados de Edmundo (González Urrutia) y María Corina (Machado). Era un acompañamiento, (...) no como testigos, porque obviamente no íbamos a tener posibilidad de inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral (de Venezuela)", dijo la exvicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez en la capital panameña.



Ramírez hizo las declaraciones en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial con los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, y Vicente Fox de México, unas horas después de bajarse del avión de Copa Airlines, que no pudo despegar desde el país centroamericano, según la información oficial, debido a su presencia.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es