China dice que patrullas con Rusia cerca de Alaska "se ajustan al derecho internacional"

El Ejército chino aseguró que las recientes patrullas aéreas realizadas conjuntamente con las fuerzas rusas en el mar de Bering, cerca de Alaska, "se ajustan al derecho y las prácticas internacionales".



El portavoz del Ministerio de Defensa Zhang Xiaogang confirmó este viernes en una rueda de prensa que se llevaron a cabo las patrullas, en el marco de un plan de cooperación anual entre los ejércitos chino y ruso.



Zhang aseguró que la operación "no está dirigida contra ninguna tercera parte", "se ajusta al derecho y las prácticas internacionales", y "no está relacionada con las situaciones internacionales y regionales actuales".



Esta patrulla aérea estratégica conjunta entre China y Rusia es la primera que incluye un sobrevuelo sobre el mar de Bering. Las patrullas anteriores abarcaron regiones como el mar de Japón, el mar de China Oriental y el Pacífico Occidental, informó el rotativo local Global Times.



Zhang Xuefeng, experto militar chino citado por el diario, indicó que esta última patrulla "marca la primera vez que bombarderos chinos alcanzan un área cercana a Alaska", además de ser el punto más lejano alcanzado por bombarderos chinos en una misión de este tipo.



"Gracias a las constantes mejoras, los bombarderos H-6 de China han logrado importantes aumentos de capacidad, que les permiten llevar misiles de largo alcance capaces de lanzar ataques contra objetivos terrestres y marítimos fuera del alcance de intercepción hostil", señaló el analista.



En una patrulla aérea estratégica conjunta en noviembre de 2022, los aviones chinos aterrizaron en Rusia y los aviones rusos aterrizaron en China. Basándose en esta experiencia previa, el experto dedujo que en esta última misión, los bombarderos chinos probablemente despegaron desde territorio ruso, más cercano a las aguas del Pacífico Norte.



"Las fuerzas aéreas de China y Rusia han alcanzado un alto nivel de interoperabilidad en términos de comando, coordinación, comunicaciones y apoyo logístico", según Zhang Xuefeng.



El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) informó el jueves de la detección, el rastreo y la intercepción de varias aeronaves rusas y chinas que operaban cerca del espacio aéreo de Alaska este miércoles.



"Esta actividad de Rusia y China en Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska no se considera una amenaza, y el NORAD seguirá vigilando su actividad cerca de Norteamérica y respondiendo a la presencia (de aeronaves) con presencia", indicó el mando militar de Estados Unidos.



Rusia y China acordaron en marzo de 2023 fortalecer su cooperación militar con el fin de "incrementar la confianza mutua" entre sus Fuerzas Armadas, señalaron los dos países en una declaración conjunta tras una reunión en el Kremlin entre los presidentes ruso y chino, Vladímir Putin y Xi Jinping.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es