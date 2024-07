Putin se reúne con Al Asad, de visita en Moscú no anunciada.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió en el Kremlin con su homólogo sirio, Bachar al Asad, quien llegó a Moscú en una visita que no se había anunciado y con quien abordó la situación en la región de Oriente Medio, informó hoy la Presidencia rusa.



"Por supuesto, me interesa mucho su opinión sobre cómo se está desarrollando la situación en la región en su conjunto. Lamentablemente tiende a empeorar, lo vemos. Esto también se aplica directamente a Siria", dijo Putin a su huésped en la reunión, celebrada anoche.



El presidente ruso añadió que el encuentro es una "oportunidad para hablar del conjunto de las relaciones bilaterales" y apuntó que "hacía tiempo" que no se veía con su homólogo sirio, en alusión a que la anterior reunión que mantuvieron, también en el Kremlin, se celebró el 15 de marzo de 2023.



Al Asad subrayó a su vez la importancia de sus conversaciones con el jefe del Kremlin.



"Teniendo en cuenta todos los acontecimientos que tienen lugar en el mundo en su conjunto y en la región euroasiática, nuestra reunión de hoy (ayer) es muy importante para discutir todos los detalles del desarrollo de estos acontecimientos, para abordar posibles perspectivas y escenarios", dijo.



El presidente sirio añadió que en los últimos decenios Rusia y Siria han pasado por "pruebas muy difíciles", pero destacó que, sin embargo, las relaciones entre ambos países "han mantenido su nivel de confianza", lo que destacó como un "indicador de la madurez" de sus pueblos".



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó hoy a la agencia oficial rusa TASS que en la reunión entre los mandatarios "no se firmó ningún documento".

