Subastan en Los Ángeles dibujos realizados por Michael Jackson

Un total de 76 dibujos realizados por el cantante Michael Jackson serán subastados en una sala de la ciudad de Los Ángeles, en California, el próximo 3 de agosto, informa la revista The Hollywood Reported (THR).



Según el medio estadounidense, el rey del pop, además de componer, cantar y bailar, era muy diestro con el lápiz y le gustaba dibujar mientras estaba de gira.



Esta afición no muy conocida del autor de "Thriller" permitirá que sus seguidores y coleccionistas puedan ahora acceder a alguno de los objetos relacionados con su faceta artística en esta subasta cuyo lugar aún no ha sido revelado, según la revista, que cita como fuente a la sala King's Auctions.



King's Auctions promete que el lugar elegido para la subasta de las piezas, de las que una veintena está realizada a doble cara, será en un "exclusivo local de Beverly Hills", en Los Ángeles.



Cada dibujo de la estrella de la música está firmado personalmente por él, con lo que los pujadores podrán acceder a una parte de la historia del icono y de la música pop, agrega THR.

