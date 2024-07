El independiente Kennedy Jr. habló con Trump para respaldar su campaña y obtener un cargo

El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr. mantuvo conversaciones este mes con el expresidente Donald Trump para respaldar su campaña y ocupar un puesto en la Casa Blanca si el republicano gana las elecciones, informa este martes The Washington Post.



En esta hipotética segunda administración dirigida por Trump, el sobrino del presidente John F. Kennedy podría tener una cartera relacionada con temas sanitarios, agrega el diario, que cita como fuentes a cuatro personas próximas a la negociación.



Las conversaciones, que comenzaron horas después del intento de asesinato de Trump en un mitin el 13 de julio, no acabaron con un acuerdo concreto, ya que el entorno del expresidente estaba preocupado sobre las complicaciones que supone prometer un puesto a cambio de un respaldo político, precisa el Post.



Según estas fuentes, Kennedy y Trump acordaron reunirse en persona en Milwaukee a principios de la semana pasada durante la Convención Nacional Republicana.



Sus discusiones incluyeron posibles puestos que Kennedy podría recibir en una segunda administración Trump, ya sea a nivel de gabinete o puestos que no requieren la confirmación del Senado. La discusión también incluyó la posibilidad de que Kennedy abandonara la carrera electoral y apoyara a Trump, dijeron las fuentes al Post.



Aunque las conversaciones acabaron sin un acuerdo, algunas fuentes no descartaron que la campaña republicana quiera sumar a sus filas al candidato independiente.



"Todo lo que les diré es que estoy dispuesto a hablar con cualquiera de cualquier partido político que quiera tratar la salud de los niños y cómo acabar con la epidemia de enfermedades crónicas", dijo Kennedy el lunes en una entrevista que recuerda el diario.



El candidato independiente, que actualmente no alcanza el 10% en las tendencias de voto, añadió que Trump se ha mostrado más abierto con él que el Comité Nacional Demócrata (DNC por sus siglas en inglés).



"Tengo mucho respeto por el presidente Trump por tenderme la mano. Nadie del DNC, ni de arriba ni de abajo, me ha tendido la mano en 18 meses. En cambio, han destinado millones a intentar desbaratar mi campaña" que aseguró desea continuar, añade el rotativo.



Kennedy, de 70 años, se ha convertido en una de las principales voces del movimiento antivacunas en EE.UU. de la mano de la organización Children's Health Defense, de la cual es fundador y presidente. E

