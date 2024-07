Kamala Harris agradece a Biden su apoyo y confirma que quiere ser candidata

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció este domingo el apoyo del presidente, Joe Biden, para que sea su sustituta en la carrera a la Casa Blanca y confirmó que quiere ser elegida por el Partido Demócrata para enfrentarse en noviembre al republicano Donald Trump.



"Me siento honrado de contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación", afirmó en una carta publicada una hora después de que Biden anunciara que se retira de la carrera y pidiera el apoyo para Harris.



La vicepresidenta afirmó que hará todo lo que esté a su alcance "para unir al Partido Demócrata" y a la nación para "derrotar a Donald Trump". "Tenemos 107 días hasta el día de las elecciones. Juntos lucharemos. Y juntos ganaremos", afirmó.



Unos minutos después de anunciar que se retiraba de la carrera a la presidencia tras semanas de presiones internas, Biden expresó el respaldo para Harris en un mensaje en redes sociales.



"Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo", apuntó el mandatario.



En una carta a la nación, Biden explicó que si bien su intención ha sido buscar la reelección, "lo mejor" para el partido y el país es que se retire y se concentre únicamente en cumplir sus deberes como presidente durante el resto de su mandato.



En opinión de Harris, con este acto "desinteresado y patriótico", el presidente Biden "está haciendo lo que ha hecho durante toda su vida de servicio: poner al pueblo estadounidense y a nuestro país por encima de todo".



"En nombre del pueblo estadounidense, agradezco a Joe Biden su extraordinario liderazgo como presidente de Estados Unidos y por sus décadas de servicio a nuestro país. Su notable legado de logros no tiene paralelo en la historia moderna de Estados Unidos y supera el legado de muchos presidentes que han cumplido dos mandatos", afirmó.



Harris recordó que conoció a Biden a través de su hijo Beau (fallecido de un tumor cerebral) porque trabajaron juntos como fiscales y que él tenía "los mismo valores que su padre": "su honestidad e integridad, su gran corazón y compromiso con su fe y su familia. Y su amor por nuestro país y el pueblo estadounidense".



El Comité Nacional Demócrata afirmó este domingo que si bien la renuncia de un candidato a la presidencia a falta de poco más de tres meses para las elecciones "no tiene precedentes", en los próximos días el Partido emprenderá un proceso "transparente y ordenado" para reemplazar a Biden.



"El trabajo que debemos realizar ahora, si bien no tiene precedentes, es claro. En los próximos días, el Partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para avanzar como un Partido Demócrata unido con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre", apuntó en un comunicado el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison.



El Partido Demócrata debe elegir a un candidato en su convención nacional, que arrancará el 19 de agosto en Chicago.

