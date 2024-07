Zelenski admite que será "duro" trabajar con Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitió a la BBC que trabajar con Donald Trump, si el expresidente gana las elecciones de noviembre en EE.UU., será "un trabajo duro", pero que los ucranianos son "muy trabajadores".



Zelenski, que este viernes hablará en una reunión del Gobierno británico en Londres, dijo que estaba dispuesto a trabajar con cualquiera que esté en el poder en EE.UU. tras los comicios presidenciales.



El mandatario ucraniano hizo esta afirmación después de que Trump anunciase que el senador de Ohio JD Vance será su compañero de fórmula en la votación de noviembre.



Vance, de 39 años, llegó a decir en el pasado que "no le importa lo que le pase a Ucrania".



La candidatura de Vance como vicepresidente ha renovado la inquietud de que compromiso de EE.UU. con Ucrania pueda desvanecerse si el político republicano regresa a la Casa Blanca.



"Tal vez él realmente no entiende lo que sucede en Ucrania, por lo que tenemos que trabajar con Estados Unidos", dijo Zelensky a la BBC.



También señaló que no espera que la posición del Reino Unido hacia Ucrania, bajo el mandato del nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, cambie.



"Pero me gustaría que el primer ministro Starmer fuera especial, hablando de política internacional, de defensa de la seguridad mundial, de la guerra en Ucrania", añadió.



El líder ucraniano se encuentra en el Reino Unido tras participar ayer en el palacio de Blenheim, a las afueras de Londres, en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que incluye a 27 miembros de la Unión Europea (UE), así como a 20 no miembros como el Reino Unido.

