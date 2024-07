El tirador disparó a Trump desde fuera del área del público

El autor del tiroteo contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) disparó desde algún lugar fuera del área donde estaba el público del mitin del republicano en Pensilvania, informaron este sábado las autoridades.



El fiscal del distrito del condado de Butler, Richard Goldinger, confirmó en una entrevista con la cadena CNN que hay dos personas fallecidas, el tirador y un asistente al mitin, mientras que una tercera se encuentra gravemente herida.



"No sé cómo llegó al lugar donde estaba pero no estaba en el terreno y tendremos que descubrir cómo llegó allí", explicó Goldinger.



Para acceder a los mítines de Trump, donde está prohibido portar armas, se debe pasar un arco de metales y un control de seguridad.



El fiscal dijo no tener información sobre la identidad del autor del tiroteo, quien murió presuntamente abatido por la Policía.



También confirmó que una persona del público murió por el tiroteo y otra fue llevada a un hospital herida de gravedad.



Trump se encontraba dando un mitin en Butler (Pensilvania) cuando tuvo que ser evacuado del podio tras sufrir un atentado.



El precandidato republicano llevaba solo diez minutos cuando fue aparentemente alcanzado por una bala en la oreja y fue evacuado por el Servicio Secreto con sangre en parte de la cara.



El portavoz del republicano, Steven Cheung, aseguró en un comunicado que Trump "está bien y está siendo atendido en una instalación médica local".

