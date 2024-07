Sánchez afirma haber visto bien a Biden y evidencia su preferencia por él frente a Trump

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este jueves haber visto bien al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre de la OTAN y mostró su preferencia por él frente a Donald Trump, pero remitió a su decisión y a la del Partido Demócrata sobre su candidatura para las próximas elecciones.



En la rueda de prensa que ofreció al término de la cumbre de la Alianza y al preguntarle su opinión sobre Biden en medio del debate existente sobre si debe ser o no el candidato demócrata en esos comicios, Sánchez dijo que el presidente estadounidense estuvo presente en todos los debates a diferencia de otros líderes que se ausentaron.



"Su compromiso con la OTAN yo creo que es total, es rotundo, y eso se ha demostrado en la celebración de este 75 aniversario", señaló antes de reconocer que no esconde sus preferencias y, "con todos los respetos a lo que vaya a elegir el pueblo estadounidense", prefiere a Biden en vez de a Trump como presidente progresista que es.



Pero recalcó que la decisión sobre presentarse finalmente o no depende de él y del Partido Demócrata.

