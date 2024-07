El presunto asesino de la mujer y las hijas de un periodista de la BBC está "grave"

El sospechoso de haber asesinado con una ballesta a la mujer y las dos hijas de un presentador de la BBC en Bushey (afueras de Londres) se encuentra hospitalizado en "estado grave" y aún no ha prestado declaración, según confirmó este jueves la policía.



El presunto autor de los tres asesinatos, Kyle Clifford, de 26 años, no ha hablado aún con la policía, después de que los agentes lo encontraran ayer herido en un cementerio en el área de Hilly Fields, en el barrio de Enfield (norte de la capital).



Tras varias horas de búsqueda, las autoridades localizaron ayer al detenido en las inmediaciones del cementerio con "heridas" y lo trasladaron a un hospital para recibir tratamiento médico.



Los agentes indicaron que se ha encontrado la ballesta empleada por el presunto autor de los asesinatos.



El superintendente Rob Hall, de la unidad de delitos de la policía de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, tildó hoy el triple crimen de "devastador e indescriptible".



"Este ha sido un ataque sin precedentes y estamos decididos a comprender todas las circunstancias de lo ocurrido esa tarde y los eventos que llevaron a ello", apuntó.



El policía añadió que "esta investigación, como estoy seguro de que podrán imaginar, llevará tiempo" y dio de nuevo las gracias a los ciudadanos que contactaron ayer con los agentes y les ayudaron con las pesquisas.



También apeló a "cualquiera que disponga de información en relación con el incidente ocurrido el martes en Bushey".



La Policía ya había precisado que el sospechoso fue encontrado con las heridas que sufre y especificó que no realizó ningún disparo contra él.



Las víctimas, que ya han sido identificadas formalmente, son Carol Hunt, de 61 años, y las hermanas Hannah y Louise Hunt, de 28 y 25 años, mujer e hijas de John Hunt, presentador de carreras de caballos de Radio BBC 5, según informó la propia BBC.



Según las primeras pesquisas, el ataque fue deliberado y tenía como "objetivo" las tres personas fallecidas mientras que la prensa local ha indicado que el sospechoso sería un antiguo novio de una de las chicas asesinadas.



Tras conocerse la noticia, la BBC calificó la noticia de los asesinatos de "totalmente devastadora".



Al parecer, John Hunt había estado trabajando ayer en la cadena y habría llamado a emergencias al regresar a casa por la tarde.

