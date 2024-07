Avanzan las negociaciones para tregua y gobierno temporal en Gaza

Las negociaciones para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza avanzan y las delegaciones mediadoras han alcanzado un marco para el acuerdo respaldado por Israel y Hamás que incluye la formación de un gobierno provisional en el enclave palestino, indicó este jueves a EFE una fuente del grupo islamista.



El informante, que pidió el anonimato, indicó que las conversaciones mantenidas el miércoles en la capital catarí, Doha, registraron "un gran avance" después de que Hamás abandonara la exigencia de llegar a un acuerdo escrito sobre el cese permanente de la guerra y las partes en conflicto valoraran un alto el fuego de seis semanas en una primera fase.



Asimismo, afirmó que "Israel y Hamás acordaron formar un 'gobierno provisional' en la Franja de Gaza, que se formará durante la segunda fase". Este gobierno temporal "no conducirá a que Israel o Hamás tomen el control de la Franja de Gaza", sino que quedará bajo el mando de una fuerza internacional.



"Entrará en la Franja una fuerza de seguridad entrenada por Estados Unidos y apoyada por países árabes que incluirá a 2.500 personas de Gaza que apoyan a la Autoridad Palestina con el beneplácito de Israel", detalló.



Según la fuente, "Hamás expresó su voluntad de ayudar a formar el gobierno provisional" en el enclave palestino.



Hasta el momento, ninguna de las delegaciones negociadoras ha ofrecido información sobre estas condiciones marco anunciadas por esta fuente palestina, la cual remarcó que el acuerdo "aún no está cerca de firmarse y llevará algún tiempo resolver los complejos detalles".



Esta segunda fase de creación de gobierno provisional se daría después del cumplimiento de un alto el fuego de seis semanas que podría extenderse mientras sigan las negociaciones entre las partes en conflicto con la mediación de las delegaciones de Estados Unidos, Egipto y Catar.



Durante la primera fase de la tregua, Hamás liberaría a 33 rehenes israelíes, incluidas todas las mujeres retenidas, los hombres mayores de 50 años y todos los heridos.



A cambio, Israel liberará a cientos de palestinos prisioneros en sus cárceles, el Ejército israelí se retirará de las zonas densamente pobladas, la ayuda humanitaria fluirá hacia la Franja de Gaza y se restaurarán los hospitales.



Por otro lado, el informante señaló que "Catar advirtió a los representantes de Hamás en Doha que no podrían quedarse con ellos si rechazaban el acuerdo", si bien todavía no es definitivo.



También señaló que Egipto dijo que ayudaría a prevenir y frustrar los túneles desde la Franja de Gaza hacia su territorio después de que Israel retire sus fuerzas de la Franja de Gaza.



Se espera que las conversaciones continúen este jueves en El Cairo, ciudad donde se retomaron el pasado lunes las consultas entre las partes tras meses de negociaciones fallidas, si bien todavía no se ha dado a conocer el inicio de esta nueva sesión en la capital egipcia.

