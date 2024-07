Borrell asegura que existe un "profundo malestar" en la UE por los viajes de Orbán

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, manifestó en una entrevista con EFE que existe un "profundo malestar" en la Unión Europea por los recientes viajes del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Rusia y China, en lo que este ha denominado una "misión de paz" para Ucrania.



"Hay un profundo malestar en la Unión Europea sobre este comportamiento", afirmó el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien conversó con EFE al margen de la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington.



Pocos días después de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la UE el 1 de julio, Orbán, el miembro del club comunitario más cercano al Kremlin, ha visitado Kiev, Moscú, Pekín y Washington en lo que ha descrito como una "misión de paz" para la guerra en Ucrania.



Estas visitas han generado, según Borrell, "una confusión lamentable", ya que Orbán ha intentado dar a sus viajes un aire oficial utilizando, por ejemplo, el logotipo de su país como presidente del Consejo de la UE en sus viajes a China y Rusia, pese a que el bloque comunitario ha insistido en que no tiene competencia ni autoridad para negociar en su nombre.



Ante esta situación, Borrell expresó su deseo de que los ministros de Exteriores de los Veintisiete aborden esta cuestión en el próximo Consejo, programado para el 22 de julio.



Borrell no quiso adelantar qué medidas podría tomar ese Consejo, que él mismo presidirá como jefe de la diplomacia europea, pero argumentó que las acciones de Orbán no son acordes al Tratado de la Unión, que reforzó los pilares de las instituciones europeas.



Las visitas de Orbán a Rusia y China tomaron a muchos de los miembros de la UE por sorpresa y provocaron irritación más allá de las fronteras comunitarias, incluyendo a países de la OTAN cuyos líderes se reúnen en Washington para una cumbre que concluirá este jueves.



El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, adelantó la semana pasada en una rueda de prensa que los aliados tendrán oportunidad de discutir y abordar los viajes de Orbán durante el encuentro de estos días.

