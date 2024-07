Le Pen denuncia las "maniobras" que le han privado de mayoría absoluta y dice que llegará

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, cargó este miércoles contra las "maniobras" que le han privado de la mayoría absoluta que esperaba en las elecciones legislativas, en alusión al llamado cordón sanitario para evitar que ganara, pero se mostró convencida de que su victoria llegará.



"Las maniobras de retirada masiva (de candidatos de otras fuerzas) nos han privado de la mayoría absoluta. Ha sido sólo un aplazamiento porque no se puede deformar indefinidamente la representación nacional", se quejó Le Pen en declaraciones a la prensa a su llegada a la Asamblea Nacional para recoger las acreditaciones junto a los otros diputados de su grupo elegidos en los comicios del 30 de junio y 7 de julio.



Se refería así al efecto de los más de 220 candidatos de izquierda y del bloque moderado del presidente francés, Emmanuel Macron, que se retiraron en la segunda vuelta para evitar la dispersión del voto e impedir la elección de diputados de la Agrupación Nacional (RN).



Esa estrategia ha dejado RN con 143 escaños de los 577 de la Asamblea Nacional y ha quedado por detrás de la izquierda, que puede sumar en su coalición del Nuevo Frente Popular (NFP) a unos 190, y por detrás también de los macronistas, con 168.



Eso pese a que el partido de la extrema derecha y sus socios reunieron a más de 10 millones de votantes, frente a los 7,4 millones de la izquierda y a los alrededor de 6,7 millones del macronismo.



Le Pen insistió en que "La Asamblea Nacional debe ser el reflejo de la representación del conjunto de los franceses. Eso no ocurre ahora. Llegará en el futuro. Ahora lo que tenemos es un barrizal".



Echó la culpa de esta situación a Macron, que según su lectura es el que ha permitido que el NFP sea el primer grupo de la cámara



La líder de la extrema derecha reprochó "actitudes casi facciosas" a la coalición de izquierda porque "hacen llamamientos para asaltar Matignon", la residencia oficial del primer ministro, y comparó esas iniciativas con la toma del Capitolio en Washington por seguidores de Donald Trump que no aceptaban la derrota del expresidente estadounidense en los comicios de 2020.



Le Pen aludía así a un mensaje del antiguo diputado de La Francia Insumisa (LFI), Adrien Quatennens, que el martes sugirió la organización de "una gran marcha popular en dirección a Matignon" al considerar que "Macron nos quiere robar la victoria y maniobra para impedir la aplicación del programa del NFP".



El diputado Manuel Bombard, uno de los principales responsables de LFI, rechazó que su partido esté haciendo llamamiento alguno para asaltar Matignon.



Añadió que lo que están pidiendo es que el presidente de la República se ponga en contacto con ellos para que puedan formar Gobierno porque "Macron da la impresión de no tener en cuenta las elecciones".



El jefe del Estado, que ha viajado a Washington para participar en la cumbre de la OTAN que se celebra allí hasta el jueves, hizo saber el domingo por la noche que iba a tomarse tiempo antes de designar a un nuevo primer ministro y ver cómo se estructura la nueva Asamblea Nacional.



Eso se ha traducido en la confirmación como primer ministro de Gabriel Attal, pese a que le presentó la dimisión el lunes, para que gestione los asuntos corrientes por un tiempo indefinido.



El próximo 18 de julio se constituirá la Asamblea Nacional y entonces habrá una primera batalla para la designación de su presidente o presidenta.



El NFP ha avanzado que de aquí a finales de la semana propondrá un candidato de primer ministro que querrían que sea nombrado por Macron, que es el único que tiene la prerrogativa para hacerlo y que tiene libertad para designarlo, pero con una clara limitación.



El primer ministro y su Gobierno responden ante la Asamblea Nacional, que los puede tumbar en cualquier momento con una moción de censura que reúna una mayoría de los votos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es