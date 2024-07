Retiran cargos contra Kishida y otros miembros del PLD nipón en caso de fondos irregulares

El equipo de fiscales que investiga el caso de financiación irregular en el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón ha decidido no presentar cargos contra el primer ministro, Fumio Kishida, y otros siete miembros de alto rango alegando falta de pruebas, informó la agencia de noticias Kyodo.



Los legisladores, pertenecientes a tres facciones (grupos dentro del partido), estaban siendo investigados por supuestamente violar la Ley de control de fondos políticos por no declarar parte de los fondos recaudados, en el marco de un escándalo contable que ha dañado seriamente la imagen y composición de la formación política.



El escándalo, destapado a finales de 2023, gira en torno a irregularidades en eventos de financiación del partido, que no habría declarado durante años la totalidad millonaria de las recaudaciones, creando una suerte de caja b, de la que parte habría sido repartida entre algunos miembros, también sin declarar.



Además de Kishida, otros influyentes políticos que habrían sido descargados de acusaciones son Toshimitsu Motegi, secretario general del partido, y Toshihiro Nikai, quien anteriormente ocupó el cargo, según informaron el lunes fuentes de la investigación a Kyodo.



Los fiscales también han decidido retirar cargos con respecto a ocho parlamentarios, así como contables y personal administrativo.



El pasado enero, varias personas pertenecientes al PLD, incluido un excontable de la facción de Kishida y otros, fueron formalmente acusados en relación al caso.



Las acusaciones se formularon, no obstante, de forma sumaria, un procedimiento legal simplificado en el que los acusados no se enfrentan a un juicio formal, sino que son multados por un tribunal en caso de ser declarados culpables, por lo que es poco probable que los acusados se enfrenten a cargos penales.



El caso llevó al PLD a adoptar medidas disciplinarias internas contra 39 de sus integrantes, entre ellos cuatro exministros, a dos de los cuales suspendió de membresía durante un año, mientras que a otro par de pesos pesados los instó a abandonar el partido.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es