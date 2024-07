Biden insta a los demócratas a poner fin al drama interno y centrarse en vencer a Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó este lunes a los demócratas a poner fin al "drama" interno y centrarse en derrotar al exmandatario Donald Trump (2017-2021) en las elecciones de noviembre próximo, en lugar de cuestionar su candidatura.



Biden hizo estas declaraciones en una carta de dos páginas dirigida a los miembros de su partido en el Congreso y en la que argumentó que "la cuestión de cómo avanzar se ha planteado públicamente durante más de una semana" y es hora de que "esto termine".



El mandatario subrayó que el partido tiene "una única tarea": vencer a Trump en las urnas.



"Cualquier debilidad en nuestra resolución o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayuda a Trump y nos perjudica a nosotros. Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump", afirmó en la misiva, distribuida por su campaña.



El equipo de Biden propuso celebrar el debate electoral del 27 de junio con antelación, meses antes de lo habitual en campañas presidenciales, con el objetivo de tranquilizar a los votantes preocupados por la edad del presidente, quien con 81 años es el más longevo en la historia de Estados Unidos.



Sin embargo, el encuentro, en el que Biden habló con voz ronca y mostró dificultades para concluir algunas frases, tuvo el efecto contrario, con comentaristas televisivos, columnistas influyentes y el consejo editorial de The New York Times pidiéndole que finalizara su campaña para dar paso a otro candidato que se enfrente a Trump en noviembre.



Hasta ahora, en total nueve congresistas han pedido a Biden que abandone la contienda. Cuatro de ellos, demócratas que ocupan puestos importantes en comités de la Cámara Baja, lo hicieron en privado el domingo en una llamada con el líder de la minoría en ese hemiciclo, Hakeem Jeffries, informaron medios locales como CNN y CBS.



Uno de esos cuatro congresistas de alto nivel, Adam Smith, hizo pública este lunes su posición en una entrevista en CNN, convirtiéndose en el demócrata de mayor rango en hacerlo públicamente.



"Creo que debería retirarse. Creo que ha quedado claro que no es la mejor persona para transmitir el mensaje demócrata", afirmó.



Tras la difusión de la carta, Biden concedió una entrevista telefónica al programa 'Morning Joe' de la cadena MSNBC, donde insistió en que los "demócratas promedio" quieren que continúe y expresó su frustración por los llamados de miembros de su partido para que se retire.



"Son nombres importantes, pero no me importa lo que piensen esos grandes nombres", declaró Biden.



Actualmente, según una encuesta de The New York Times y Siena College, tras el debate contra Trump los demócratas están divididos sobre si Biden debería seguir siendo el candidato del partido a la presidencia, con un 48 % a favor y un 47 % partidarios de otro aspirante.



Biden ha dejado claro que no planea retirarse de la campaña y figuras influyentes del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama (2009-2017), han cerrado filas en torno a él.



Mientras tanto, Trump ha mantenido un perfil bajo con menos declaraciones públicas de lo habitual desde el debate. Esta semana, sin embargo, romperá su silencio con dos mítines de campaña, uno el martes en Doral (Florida) y otro el sábado en Butler, en el estado clave de Pensilvania.



Estos dos grandes actos se producen justo cuando crecen las expectativas de que anuncie a su compañero de fórmula. Según The Washington Post, la campaña de Trump tiene previsto anunciar al candidato a la Vicepresidencia antes del 15 de julio, el primer día de la convención nacional republicana.



De acuerdo con el Post, la campaña ha centrado su atención en dos senadores: J.D. Vance, de Ohio, y Marco Rubio, de Florida.

