La izquierda reclama a Macron que les dé el Gobierno en nombre del respeto de las urnas

La izquierda carga contra el presidente francés, Emmanuel Macron, que se va a tomar tiempo para buscar un primer ministro, y le exija que les dé el Gobierno el nombre del respeto de los resultados de las legislativas, de las que han salido con el mayor grupo parlamentario, pero lejos de la mayoría absoluta.



"Tengo dudas de que Macron respete el resultado de las urnas", señaló este martes la diputada de La Francia Insumisa (LFI) Mathilde Panot, que afirmó que los electores en las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio se pronunciaron por "una ruptura" y que, en consecuencia, el actual primer ministro, Gabriel Attal, no puede continuar.



En una entrevista al canal BFMTV, Panot, que forma parte de los lugartenientes del líder de LFI, el controvertido Jean-Luc Mélenchon, insistió en que Attal no puede seguir en el cargo cuando se celebre la Fiesta Nacional francesa el 14 de julio, cuando "ha sido derrotado tres veces seguidas" en las europeas el 9 de junio y luego en las dos vueltas de las legislativas.



El Nuevo Frente Popular (NFP), compuesto por LFI, el Partido Socialista (PS), los Ecologistas y el Partido Comunista Francés (PCF), está debatiendo internamente cuál va a ser su candidato a primer ministro y tiene intención de dar un nombre "de aquí a finales de la semana" para que sea nombrado por el presidente de la República, que es quien tiene esa prerrogativa constitucional.



Sin embargo, Macron hizo saber el domingo, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta, que se iba a tomar tiempo hasta que se estructure la nueva Asamblea Nacional, que se constituirá el próximo día 18.



Entre tanto, este lunes ratificó a Attal -que le presentó la dimisión- en su puesto para que continúe con su Gobierno gestionando los asuntos corrientes y hoy viaja a Washington para participar en la cumbre de la OTAN, que se prolonga hasta el jueves.



Para Panos "es absurdo que el presidente de la República espere a ver los equilibrios" de la cámara de diputados porque, según su versión -que se tiene que verificar cuando se constituya la Asamblea Nacional-, el NFP tendrá un grupo parlamentario con unos 195 escaños, frente a los alrededor de 160-170 del bloque de los macronistas y los 143 de la Agrupación Nacional (RN).



"Somos el mayor grupo", subrayó la diputada de LFI, que insistió en que "los macronistas han sido derrotados" y en que Macron les tiene que dar el Gobierno para respetar "el resultado de las urnas".



La cuestión por una parte es que aun en el caso de que el NFP consiguiera captar diputados de diversa procedencia política (como algunos representantes de los departamentos de ultramar sin una adscripción clara) hasta llegar a esos 195, seguiría estando muy lejos de los 289 de la mayoría absoluta.



Además, en el bloque macronista hay movimientos para tratar de constituir lo que la diputada Yaël Braun-Pivet, antigua presidenta de la Asamblea Nacional, llamó este martes una "alianza programática" en torno a un bloque central que iría de Los Republicanos (LR, el partido de la derecha tradicional) a "la izquierda socialdemócrata".



En otra entrevista a la emisora France Inter, Braun-Pivet hizo notar que el NFP, que en principio tiene 182 escaños, "no representa más que el 32 % de la Asamblea Nacional y está muy, muy lejos de la mayoría", lo que a su juicio significa que "no pueden gobernar solos".



Para Panot, ése no es un argumento válido, como tampoco lo es el reproche que les hace la derecha de que muchos electores votaron a candidatos de izquierda no porque estuvieran de acuerdo con su programa, sino para evitar que ganara la extrema derecha de RN.



La diputada de LFI replicó que eso es consecuencia del "sistema mayoritario a dos vueltas", en el que los electores en la segunda vuelta muchas veces tienen que optar por la opción que consideran menos mala.



El hecho es que el NFP aparece, salvo sorpresas cuando se constituya la Asamblea Nacional, como el primer grupo de la cámara aunque con sus 7,4 millones de electores en términos de voto se quedó muy por debajo de los 10,1 millones que consiguió el RN con sus aliados, relegados a la tercera posición con sus 143 diputados.

