Erdogan dice que la OTAN no debería ser parte en la guerra en Ucrania

El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, opinó este martes que la OTAN no debería ser parte en la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania.



"Mantenemos nuestra postura de principios para garantizar que la OTAN no se convierta en parte de la guerra en Ucrania. Cada día que hablan las armas demuestra lo acertada que es nuestra postura", afirmó en Ankara ante de embarcar en el avión que le llevará a Washington, donde se celebra a partir de hoy una cumbre de la Alianza.



La mayoría de miembros de la OTAN, menos Hungría y la propia Turquía, apoyan a Ucrania con armas y la Alianza coordina el envío de ayuda humanitaria y no letal, pero insiste en que no está en guerra con Rusia.



Erdogan indicó que espera que en la cumbre se tengan en cuenta lo que denominó "sensibilidades de seguridad nacional" de Turquía.



El jefe del Estado se refirió así a lo que Ankara considera es un apoyo de países aliados a la guerrilla kurda del PKK, considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, y a la milicia siria de YPG, aliada de Washington en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.



Erdogan mencionó en concreto a Reino Unido, Francia y Estados Unidos, al que lleva años acusando de apoyar a las YPG, que Erdogan considera simplemente la rama siria del PKK.



También dijo que planteará en la cumbre que los aliados no deberían imponerse mutuamente vetos a sus industrias militares.



Estados Unidos bloqueó la venta de cazas F-35 a Turquía en respuesta la decisión turca de comprar el sistema ruso de defensa antiaérea S-400, al entender que no era compatible con el sistema de la OTAN.



Una de las condiciones que Erdogan impuso para permitir la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza fue que esos países levantaran sus embargos a la venta de armas a Turquía, impuesto por las operaciones militares turcas contra kurdos en Siria.



Además, Erdogan señaló que pedirá durante la reunión que se aumente la presión contra Israel para que detenga sus operaciones militares en Gaza.

