Le Pen afirma que la mayoría absoluta es posible, pese a las encuestas

La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, intentó este viernes, último día de campaña, convencer de que todavía pueden conseguir la mayoría absoluta, pese a que las encuestas no contemplan ese escenario, y lo hizo insistiendo en que la alternativa será Jean-Luc Mélenchon.



En una entrevista a la emisora Europe 1, Le Pen eludió la idea de tender la mano al partido de la derecha convencional Los Republicanos (LR) o a la mayoría saliente del presidente francés, Emmanuel Macron, y dijo que se dirigía "a los franceses" porque "podemos tener una mayoría absoluta".



Subrayó que no quiere depender de los diputados del bloque macronista que "han dejado al país en esta situación" y además señaló que en los escenarios que se están barajando para evitar que su partido, la Agrupación Nacional (RN), gobierne, siempre tendría que estar presente La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.



"Sin LFI no hay mayoría posible", afirmó antes de añadir que los que se oponen a RN ya lo han integrado. Sobre todo, quiso dejar claro que el partido de la izquierda radical significaría, entre otras cosas, "la supresión de la propiedad privada" o "la regularización de los clandestinos".



Recordó que su programa de Gobierno prevé, entre otras cosas "reducir al mínimo estricto la inmigración legal porque estamos en el umbral de la saturación" con 500.000 entradas al año y "atacar la inmigración clandestina" acelerando las expulsiones porque "tiene un efecto en la delincuencia".



Las encuestas publicadas en los últimos días prevén que en la segunda vuelta de las legislativas el próximo domingo RN con sus socios conservadores conseguirán una mayoría relativa de escaños (entre 210 y 240 escaños de un total de 577, según un sondeo de Ifop presentado el jueves).



El candidato a primer ministro de la extrema derecha, Jordan Bardella, ha insistido en que no formará Gobierno si no tiene mayoría absoluta, con el argumento de que en otro caso no podría aplicar su programa.



Le Pen denunció el llamamiento de grupos de extrema izquierda, que han convocado una manifestación ante la Asamblea Nacional al cierre de las urnas el domingo por la noche, y que va a ser prohibida por la Prefectura.



La líder de RN hizo hincapié en que esa convocatoria "debería ser condenada por todos" porque es una manifestación "contra el resultado" de las elecciones y para el "asalto" de la Asamblea Nacional, la institución que simboliza la representación democrática.



"Es el asalto del Capitolio", indicó en referencia al ataque contra la sede del Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por grupos de apoyo de Donald Trump, que no aceptaban los resultados de las elecciones en las que el expresidente fue derrotado por Joe Biden.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es